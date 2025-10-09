“Francesca Chillemi è mamma, nata in segreto Amelia Smeralda”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta: sarebbe nata in gran segreto la figlia avuta col compagno Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori. La piccola sarebbe nata prematura e i neo genitori l’avrebbero chiamata Amelia Smeralda.

Francesca Chillemi è diventata mamma: l’indiscrezione

Già lo scorso luglio Francesca Chillemi aveva annunciato che la sua era “una gravidanza un po’ delicata“, tanto che su indicazione dei medici aveva dovuto rinunciare ad alcuni impegni lavorativi per osservare il riposo più assoluto. Da allora l’attrice è sparita dalla scena pubblica e ha vissuto gli ultimi mesi nel riserbo più assoluto.

E oggi è arrivata la lieta notizia: l’ex Miss Italia avrebbe partorito la piccola Amelia Smeralda, almeno secondo le indiscrezioni riportate da Il Giornale d’Italia. Stando a quanto si legge, la bimba sarebbe “attualmente ricoverata nell’ospedale pediatrico a Roma, nella speciale unità di terapia intensiva neonatale. Si tratterebbe di una nascita pre-termine, tra il sesto e il settimo mese, per cui la piccola andrebbe particolarmente accudita e tutelata”.

La testata aveva già lanciato lo scoop della gravidanza, poi confermata (ma mai con un annuncio ufficiale) dal pancino in bella vista durante il red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento.

Secondo il giornale la piccola sarebbe nata prematura e in gran segreto, e per questo si attende la conferma della coppia, che starebbe attraversando un momento particolare tra gioia e apprensione. Per Francesca Chillemi si tratta della seconda figlia dopo Rania, nata nove anni fa dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, mentre Grimaldi ha già due bambini, Emanuele Filippo e Iliana, avuti dal precedente matrimonio con Veronica Resca.

C’è da dire che l’attrice ha cercato in tutti i modi di vivere con il massimo riserbo le varie fasi della gravidanza: nei primi mesi aveva infatti cercato di nascondere la dolce attesa con abiti larghi e riducendo al minimo le uscite pubbliche; poi è arrivato l’invito dei medici a riposare.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grilmaldi, la storia d’amore

Una storia, esattamente come la dolce attesa, vissuta lontano dal clamore e dal mondo del gossip quella dell’ex Miss Italia e dell’armatore napoletano. Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi non hanno mai reso pubblica la loro relazione, data la loro estrema riservatezza, ma l’attrice e il rampollo sono legati ormai da tempo e il loro è un sentimento cresciuto nel tempo e custodito con grande cura.

Tutto è cominciato nell’aprile del 2024, in occasione di una cena a Palermo dove si sono conosciuti grazie ad amici. La frequentazione è partita da lì, ma la coppia ha mantenuto il riserbo fino a quando i paparazzi del settimanale Oggi li hanno sorpresi a Capri. Le foto, scattate poco meno di un anno fa, mostravano baci e tenerezze inequivocabili. Da quella vacanza, i due non si sono più lasciati.

“Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita”, aveva raccontato il rampollo napoletano in una recente intervista. “Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità”.