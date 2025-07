Francesca Chillemi incinta, annullati tutti gli impegni: “Gravidanza delicata”

L'attrice è in dolce attesa ma avrebbe bisogno di molto riposo per non mettere in pericolo il bambino. Le parole di Francesca Chillemi

IPA Francesca Chillemi

“Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni”. Con queste parole, Francesca Chillemi ha scelto di rivelare al suo pubblico, che l’aspettava a Giffoni Experience, la necessità di fermarsi per un certo periodo. L’attrice, che ha da poco mostrato il pancione per la prima volta al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, ha così comunicato sui social di dover sospendere ogni attività professionale per motivi legati alla sua gravidanza. Una scelta non facile per una donna abituata a muoversi tra set, eventi, red carpet, anche se – oggi – tutto cede il passo a un’unica priorità: la salute sua e del bambino in arrivo.

Francesca Chillemi si ferma per la gravidanza

La gravidanza, ha spiegato Francesca Chillemi, è “un po’ delicata”, e i medici le hanno prescritto riposo assoluto. Nessun allarmismo, certo, ma una fragilità che in questo momento va rispettata. Anche per questo l’attrice, 39 anni, ha annunciato la sua assenza al Giffoni Film Festival, evento a cui avrebbe dovuto partecipare nei prossimi giorni. Il pubblico, abituato a vederla forte, luminosa e presente, ha risposto con affetto sincero.

“Avrei dovuto partecipare al Giffoni. Ma con grande dispiacere non potrò esserci. Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare (su indicazione dei medici) il riposo più assoluto. Mi dispiace tantissimo non poter ritirare il premio e abbracciarvi tutti! Viva il lupo e vi vediamo presto”, ha scritto su Instagram. Al lieto evento mancano poche settimane e, proprio per questo, non può permettersi di sgarrare.

Il legame con la figlia Rania

Nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Francesca Chillemi ha conquistato la scena italiana sin dal 2003, quando vinse il titolo di Miss Italia. Da quel momento, la sua vita è cambiata. La televisione, il cinema, la recitazione: una carriera fatta di impegno, talento e tanta voglia di guardare avanti malgrado le inevitabili criticità che ogni mestiere comporta, soprattutto quello che ha scelto.

Negli ultimi vent’anni ha interpretato ruoli che l’hanno resa una delle figure più amate del piccolo schermo. Il pubblico ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla in serie di successo come Che Dio ci aiuti oppure in Viola come il mare, al fianco di Can Yaman, fiction di grande successo di Canale5 poi replicata su Netflix.

Già mamma di Rania, nata dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso che si è interrotta nel 2023, Francesca Chillemi aveva raccontato a Verissimo, da Silvia Toffanin, quanto la maternità abbia cambiato il suo modo di vedere la vita. “Non siamo noi a crescere i figli”, ha detto, “sono loro che fanno crescere noi”. Dal 2024 è legata a Eugenio Grimaldi, con cui si appresta a costruire una famiglia più grande. Un nuovo capitolo, che arriva con dolcezza e con tutte le complessità del caso. Perfino la sua mamma ne è rimasta sorpresa: “Non mi aspettavo di diventare nonna ora”, ha spiegato Maria Sciotto. La gravidanza di Francesca Chillemi era stata anticipata come indiscrezione da Il Giornale d’Italia e poi confermata sul red carpet del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento.