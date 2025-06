Francesca Chillemi incinta in segreto del nuovo compagno: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesca Chillemi sarebbe incinta del nuovo compagno Eugenio Grimaldi, ma avrebbe deciso di tenere super segreta la gravidanza. A svelarlo è Gabriele Parpiglia, secondo cui l’attrice sarebbe già arrivata al quinto mese di gestazione, ma non avrebbe nessuna intenzione di svelarlo.

Francesca Chillemi è incinta?

39 anni e una carriera di successo, Francesca Chillemi è già mamma di una bambina Rania, nata nove anni fa dal legame con Stefano Rosso, suo ex compagno.

Qualche tempo fa l’attrice era stata avvistata in compagnia di Eugenio Grimaldi, imprenditore napoletano ed erede di una famiglia di armatori. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Federico II, Eugenio lavora come Executive Manager nella Grimaldi Group.

Si tratta dell’azienda di famiglia creata nel 1947 e specializzata nel trasporto marittimo con una flotta di 150 navi. Appassionato di equitazione (è un ex campione che ha gareggiato a livello internazionale), Grimaldi in passato è stato sposato con Veronica Resca. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, ma il legame sarebbe arrivato al capolinea.

Per ora Francesca Chillemi non ha rilasciato dichiarazioni, dunque la gravidanza non è stata confermata nè smentita. Lo scorso 27 maggio l’attrice aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti che raccontavano un viaggio con le amiche a Barcellona in cui era apparsa sorridente e come sempre bellissima.

Gli amori di Francesca Chillemi

Da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, Francesca Chillemi ha vissuto una lunga storia d’amore con Stefano Rosso, manager e imprenditore, figlio di Renzo Rosso, il fondatore del marchio Diesel, e amministratore delegato della Red Circle Investments.

I due sono stati legati dal 2014 al 2023 e nel 2016 hanno avuto una figlia Rania. “Sono una persona che vive d’amore: per mia figlia, le persone che mi circondano e la mia famiglia – aveva detto l’attrice, parlando della figlia -. Se questo vogliamo chiamarlo romanticismo è la base della mia vita. Mi fa stare bene, mi appaga e mi migliora giorno per giorno. L’amore incondizionato per mia figlia mi ha fatto crescere molto. Mi sono evoluta e sono più responsabile cercando di darle gli strumenti possibili, affinché possa vivere al meglio, in modo sereno e felice, soprattutto con sé stessa”.

Nel suo passato anche una storia d’amore con Mutassim Gheddafi, fra il 2005 e il 2009, e con l’attore Francesco Scianna dal 2010 e al 2011. Dopo la crisi con Stefano Rosso e l’addio, Francesca avrebbe ritrovato la felicità accanto a Grimaldi, un uomo lontano dai riflettori con cui avrebbe realizzato il sogno del secondo figlio.

La coppia, secondo le indiscrezioni, sarebbe molto innamorata, così tanto che qualche tempo fa si era parlato di malumori di Grimaldi, geloso del rapporto fra Francesca Chillemi e Can Yaman.

I due, protagonisti della fiction Viola come il mare, erano apparsi in numerose interviste ed eventi pubblici, molto affiatati e vicini. “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola”, aveva detto Francesca, allontanando qualsiasi gossip su un possibile flirt con l’attore (ex di Diletta Leotta) e confermando di essere innamoratissima del nuovo compagno.

“Francesca è splendente accanto a lui”, aveva rivelato una fonte vicina alla coppia, lasciando intendere l’esistenza di un amore sempre più forte e solido.