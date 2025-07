Francesca Chillemi incinta, la madre: “Non è più una ragazzina, non mi aspettavo di diventare nonna”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Chillemi

La madre di Francesca Chillemi racconta la gravidanza dell’attrice e rivela di essere rimasta sorpresa di fronte alla notizia che la figlia era nuovamente incinta.

Francesca Chillemi incinta, parla la madre

Intervistata dal settimanale DiPiù, Maria, la madre di Francesca Chillemi, ha commentato la notizia della seconda gravidanza dell’attrice. La star di Viola come il mare è stata legata dal 2014 al 2023 a Stefano Rosso, noto imprenditore e figlio di Renzo Rosso, il fondatore del marchio Diesel.

Nel 2016 la coppia ha avuto una figlia, Rania. Dopo l’addio a Stefano Rosso, Francesca ha ritrovato il sorriso accanto all’armatore Eugenio Grimaldi da cui aspetta il secondo figlio. Una gravidanza che è stata tenuta segreta per diverso tempo e che, a quanto pare, avrebbe fatto slittare le riprese della nuova stagione della serie con Can Yaman.

Qualche tempo fa Il Giornale d’Italia aveva lanciato lo scoop della gravidanza dell’attrice, confermato poi quando Francesca Chillemi era apparsa sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento con uno splendido pancione.

La gravidanza, come ha raccontato la madre dell’attrice, è stata del tutto inaspettata per la famiglia di Francesca. “Da nonna posso dire di essere felicissima in questo momento. D’altronde, i nipoti in casa non bastano mai. Ecco, non vedo l’ora che Francesca partorisca per abbracciare questo altro dono del Cielo”, ha svelato.

“Dentro di me speravo di poter diventare ancora una volta nonna – ha confessato -, ma di certo non me lo aspettavo adesso. Del resto, mia figlia non è più una ragazzina, ha trentanove anni… Invece Francesca ci ha regalato questa nuova gioia, e in famiglia siamo tutti felicissimi”.

L’amore di Francesca Chillemi per Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi sta vivendo un periodo felice e straordinario della sua vita. Dopo il dolore per la fine del legame con Stefano Rosso, l’attrice ora avrebbe trovato la serenità con Eugenio Grimaldi. 38 anni e una vita lontano dai riflettori, Eugenio è un imprenditore napoletano e l’erede di una famosissima famiglia di armatori.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Federico II e attualmente lavora come Executive Manager nel Grimaldi Group, l’azienda di famiglia creata nel 1947 e specializzata nel trasporto marittimo. Appassionato di equitazione, in passato ha vinto numerose gare e competizioni internazionali. Alle spalle ha un matrimonio con Veronica Resca, da cui sono nati tre figli.

Dopo la fine del legame, Grimaldi avrebbe ritrovato il sorriso con Francesca Chillemi e sarebbe entusiasta all’idea di diventare nuovamente padre. L’attrice e l’imprenditore sarebbero molto innamorati e starebbero progettando il futuro insieme.

“Francesca, in quel periodo, era ancora triste per la fine della sua storia con il papà di sua figlia, era amareggiata. Poi, però, quando ha conosciuto Eugenio, qualcosa in lei è cambiato – ha raccontato un amico -. Francesca, che vorrebbe partorire di nuovo a Milano, ha già in mente due nomi: le piacciono tantissimo sia Letizia che Grace. Eugenio, invece, vorrebbe chiamarla Amelia, come la sua bisnonna, la donna che – in un certo senso – ha fondato l’impero di cui oggi Eugenio è a capo insieme ai fratelli”.