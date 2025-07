Francesca Chillemi incinta, Grimaldi dopo la malattia: “Ero all’ultimo stadio, ora sarò papà”

Getty Images Francesca Chillemi

Lei splendida e in dolce attesa, lui con un passato difficile alle spalle e un futuro da papà tutto da vivere. Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi si preparano ad accogliere il loro primo figlio insieme, coronando il loro amore nato lontano dai riflettori.

Una notizia bellissima per loro, che arriva dopo un periodo complicato per l’imprenditore. A raccontarlo è proprio Grimaldi, che ha scelto di condividere pubblicamente il momento più buio della sua vita: la diagnosi di un tumore, le cure pesanti, il dolore fisico ed emotivo. E oggi, la felicità ritrovata.

Eugenio Grimaldi, la malattia prima della gravidanza di Francesca Chillemi

Dietro la felicità che oggi vive accanto a Francesca Chillemi, c’è una ferita profonda con cui Eugenio Grimaldi, attuale compagno dell’attrice, ha dovuto fare i conti per diverso tempo.

Una malattia feroce, dolorosa, di cui l’imprenditore ha voluto raccontare ad Oggi. Nel 2017 ha infatti scoperto di soffrire di un linfoma non-Hodgkin, una forma aggressiva di tumore del sangue. All’epoca aveva appena 31 anni. “La malattia progrediva in modo molto violento e aggressivo. Aveva attaccato anche le ossa e a mi restavano pochi giorni di vita” spiega Grimaldi.

A salvarlo è stato un ciclo di cure pesantissimo: una decina di chemioterapie molto forti, accompagnate da trattamenti aggiuntivi. Ma il periodo più difficile, racconta, sono stati i primi cento giorni dopo l’inizio della terapia. “Mettevo a letto i miei figli e cominciava il tormento”, ha confidato. All’epoca, infatti, Grimaldi era già padre di due bambini, Emanuele Filippo e Iliana, avuti dal precedente matrimonio con Veronica Resca.

“Il mio domani era pieno solo di incertezza e angoscia totali, il pensiero della morte mi inseguiva. Non ho mai dormito più di due o tre ore per ciascuna di quelle cento notti” ha detto. Eppure, in quel buio così fitto, non ha mai smesso di lottare.

Le terapie hanno cominciato a funzionare, i controlli hanno dato risposte positive. E oggi Grimaldi può dire di avercela fatta.

Eugenio Grimaldi presto genitore con Francesca Chillemi

Dopo il lungo e doloroso percorso affrontato da Eugenio Grimaldi, l’arrivo di un nuovo bambino nato dall’amore con Francesca Chillemi assume un significato ancora più profondo. La coppia, fidanzata ufficialmente dal 2024, ha scelto di vivere la loro storia con un certo riserbo. Il Giornale d’Italia aveva già annunciato la bella notizia e, ora, la dolce attesa è diventata ufficiale: Francesca ha confermato la gravidanza durante una recente apparizione sul red carpet mostrando con orgoglio il suo pancino.

E in questo momento speciale, anche la madre di Francesca non nasconde la sua felicità e sorpresa per la notizia: un’emozione condivisa da tutta la famiglia pronta ad accogliere questa nuova vita con gioia e affetto.

L’attrice, splendida e in dolce attesa, ha già dovuto rallentare i suoi impegni a causa di una gravidanza delicata, segno di quanto per lei ed Eugenio questo periodo sia da vivere con calma e attenzione.

“Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita”, ha raccontato Eugenio. “Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità”.