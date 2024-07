Eugenio Grimaldi, chi è il nuovo presunto flirt di Francesca Chillemi

Fonte: Getty Images Chi è Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi, ex Miss Italia e protagonista della serie tv Viola come il mare, è al centro del gossip per una presunta relazione con Eugenio Grimaldi. Ma chi è l’uomo che avrebbe conquistato il cuore dell’attrice siciliana?

Un imprenditore rampollo dei Grimaldi

Eugenio Grimaldi ha 38 anni ed è un noto imprenditore napoletano. Laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II, ricopre il ruolo di Executive Manager nel Grimaldi Group, azienda di famiglia fondata nel 1947 e che si occupa del trasporto marittimo. La sua carriera lo porta a viaggiare frequentemente intorno al Mar Mediterraneo, tra Grecia, Malta e Spagna, supervisionando una flotta di ben 150 navi.

Vita privata e passioni

Contrariamente al ruolo che ricopre, Eugenio Grimaldi non è tanto appassionato di qualcosa che ha a che fare con gli sport d’acqua, ma nutre un grande entusiasmo per l’equitazione, ereditato dal padre. Da giovane, infatti, ha vinto numerose competizioni e continua a gareggiare a livello internazionale. È sposato con Veronica Resca, da cui ha avuto tre figli, ma il matrimonio, a quanto pare, sembra essere giunto al termine. Da alcuni anni, Eugenio combatte contro il linfoma di Hodgkin, una malattia che ha affrontato con grande coraggio e determinazione.

Il possibile flirt con Francesca Chillemi

Le voci di una crisi tra Francesca Chillemi e il marito Stefano Rosso (ironia del destino, anche lui stilista a sua volta figlio d’arte che ha seguito le orme del padre) hanno iniziato a circolare recentemente, alimentate dai rumor su una nuova relazione dell’attrice con Eugenio Grimaldi. Secondo le indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme, suscitando curiosità e speculazioni sui social e nei media.

I paparazzi hanno immortalato Francesca ed Eugenio mentre si godevano una giornata in scooter sull’isola campana di Capri. Francesca indossava un bikini marrone abbinato a un paio di short in denim e una camicia slacciata, mentre Eugenio sfoggiava un look casual con t-shirt, bermuda, sneaker e cappellino. Entrambi nascosti dietro occhiali da sole, non sono sfuggiti, ovviamente, visto che si trovavano in una nota località frequentata dai vip, agli occhi attenti dei fotografi.

Prima di questa nuova storia, Francesca era legata a Stefano Rosso. La coppia, che ha una figlia di nome Rania, è stata sempre molto riservata. Tuttavia, la loro assenza dalla scena pubblica e dalla festa del suocero ha alimentato le speculazioni su una possibile crisi, ora confermata dalla nuova possibile relazione della Chillemi.

Nel corso degli anni, Francesca Chillemi è stata spesso accostata al collega Can Yaman, con cui ha lavorato nella serie tv Viola come il mare. Nonostante gli atteggiamenti complici e le numerose foto insieme, l’attrice ha sempre smentito qualsiasi coinvolgimento romantico con Yaman, attribuendo il loro legame alla forte empatia tra i personaggi che interpretano.

Questa nuova fase della vita sentimentale di Francesca Chillemi, documentata dalle foto con Eugenio Grimaldi, sembra dunque confermare un cambio di rotta per l’attrice, pronta a voltare pagina e a vivere un nuovo capitolo della sua vita affettiva.

Il pubblico è diviso tra curiosità e sostegno per Francesca Chillemi, che continua a riscuotere successo con il suo lavoro televisivo. Nonostante le voci, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, o gesti che lasciano pochi dubbi.