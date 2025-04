acasadi Antonella Clerici nel bosco, il giardino è un’oasi verde di relax

Fonte: IPA Antonella Clerici nella sua casa nel bosco

È la fata madrina della televisione italiana. Antonella Clerici, con i suoi riccioli biondi, il sorriso accogliente e i vaporosi abiti scintillanti, sembra uscita da una fiaba. E fiabesca è anche la casa in cui la conduttrice vive, una splendida villa, che lei ha rinominato casa nel bosco, immersa nel verde. Un’abitazione tradizionale e rustica, ma dove non mancano interessanti elementi di design.

La casa nel bosco di Antonella Clerici

Val la pena la vita da pendolare, avanti e indietro dagli studi di The Voice e È sempre mezzogiorno, se si ha la possibilità di vivere in una vera oasi di pace immersa nel verde. Antonella Clerici ha infatti rinunciato alla vita cittadina per rifugiarsi, assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle, nei boschi di Arquata Scrivia, piccolo comune in provincia di Alessandria, tra le colline del Piemonte. Una vera e propria casa nel bosco e abitata da tanti animali, i tre cagnolini Argo, Simba e Pepper e numerosi cavalli. Immancabile, in un contesto del genere, un piccolo orto per coltivare con amore frutta e verdura da portare in tavola.

La grande villa si inserisce armoniosamente nell’ambiente circostante, i muri esterni sono in materiali naturali, pietre e legno, mentre le ampie vetrate portano il verde del bosco anche dentro casa. Le stanze riprendono i colori della natura: grigio, beige, marrone e verde menta. Gli infissi delle vetrate della zona giorno, circondati dal verde, si fondono con le foglie del giardino su cui si affacciano. Sui pavimenti, parquet e cemento resina, per un tocco moderno e lievemente rustico, contrastato da arredi eleganti e vintage come divani e poltrone in pelle.

La stanza più importante, per Antonella, non può che essere la cucina: enorme e organizzata alla perfezione, con una grande vetrata a far entrare la luce naturale. Immancabile in ogni casa di campagna, anche la stanza dedicata al camino, dove è proprio il fuoco a farla da padrone, mentre il resto dell’arredamento si mantiene semplice e sui toni del beige. Non manca neppure la palestra privata, anche questa ricoperta in legno e affacciata sul giardino con enormi, un luogo così suggestivo che quasi quasi allenarsi diventa un piacere.

Il magico giardino e il camerino casalingo

La casa di Antonella Clerici rispecchia la sua personalità briosa e ironica. Simbolo della simpatia della conduttrice è il “camerino casalingo”, una grande stanza in legno dove Antonella ha raccolto le sue “gaffe memorabili”. Ci sono tante foto incorniciate, locandine e interviste e spuntano anche le sue frasi più iconiche, da “adesso la do” all’arcinota “fa la schiuma ma non è un sapone”.

A rendere davvero unica la casa nel bosco di Antonella, però, è lo splendido giardino che la circonda. Un posto magico, curato fin nel minimo dettaglio. Splendida la grande serra con coloratissimi fiori di ogni specie. L’area relax, su cui domina un grande caco, accoglie tavoli, dondoli e una grande poltrona. C’è persino un vero laghetto dove i cuccioli di casa amano giocare e abbeverarsi nelle calde giornate estive. Un luogo magico che diventa ancora più speciale durante il periodo natalizio, quando Antonella si diverte a trasformare la casa nel bosco nella casa di Babbo Natale.