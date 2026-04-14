Antonella Clerici, il motivo dello sfogo in diretta a È sempre mezzogiorno: “Sono adirata”

IPA Antonella Clerici

Se c’è una conduttrice che ha sempre dimostrato di tenere al proprio pubblico e al proprio lavoro è sempre stata Antonella Clerici. Onesta e diretta, ha messo la sincerità al primo posto anche per un collegamento che è avvenuto con il Salone Internazionale del Vino. Ancora una volta, la Clerici è andata oltre, senza limitarsi a svolgere il compito, ma spiegando il motivo della sua rabbia in diretta. Ecco cosa è successo.

Antonella Clerici, perché si è adirata nella puntata di È sempre mezzogiorno

Lo sfogo di Antonella Clerici è arrivato nella puntata di martedì 14 aprile di È sempre mezzogiorno, quando ha aperto il collegamento in diretta con il Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino che si sta svolgendo in questi giorni a Verona, dal 12 al 15 aprile per l’esattezza. Per il programma della Clerici, che si fonda proprio sulla cultura del buon cibo e della convivialità a tavola, l’appuntamento avrebbe dovuto essere un momento di valorizzazione di una delle eccellenze italiane più importanti.

Le cose, però, non sono andate come previsto. Problemi organizzativi e di tempistiche hanno compromesso il collegamento, e la Clerici non l’ha presa bene e si è premurata di farlo sapere al pubblico. Non ha finto e tirato dritto come se nulla fosse: ha fermato tutto e ha detto quello che pensava, anche se con il sorriso. “Io non riesco a mentire, devo dirvi la verità”, ha esordito, prima di spiegare il motivo del suo disappunto. “Mi sono adirata perché abbiamo fatto un collegamento con Vinitaly e non è stato adeguato, a me è dispiaciuto. È una cosa importantissima, una delle eccellenze italiane che hanno a che fare con la cucina, e per ragioni organizzative non è stato all’altezza. Abbiamo visto il povero Amadei in un loculo”, ha detto, riferendosi al collegamento di Andrea Amadei, realizzato con la manifestazione del Vinitaly.

Un momento di tensione in diretta, che però non ha lasciato spazio a imbarazzi: la Clerici ha detto quello che pensava, si è sfogata, e poi è andata avanti. “È stato un peccato. Devo dire sempre la verità e io voglio essere trasparente e corretta con i miei telespettatori. Ora mi sono sfogata e posso andare avanti”. E il sorriso è tornato quasi subito, con una chiosa che dice tutto: “Io ci tengo a fare le cose per bene”. Ed è proprio questo che ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera.

È Sempre Mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici

Non è la prima volta che Antonella Clerici sceglie la strada della trasparenza anche quando sarebbe più comodo fare finta di niente, ed è proprio questa una delle caratteristiche che il pubblico le riconosce da anni. È Sempre Mezzogiorno è diventato un appuntamento quotidiano per milioni di persone, un momento di compagnia che va ben oltre le ricette. Forse è anche per questo che, dopo tanti anni, continua ad essere uno dei programmi più seguiti del mezzogiorno di Rai 1, e la Clerici una delle conduttrici più apprezzate.