Antonella Clerici in lacrime a È sempre mezzogiorno: “Impossibile restare indifferenti”

Antonella Clerici ha espresso il suo sostegno alla popolazione di Gaza durante la trasmissione "È sempre mezzogiorno"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

In un momento storico in cui ogni voce può fare la differenza, Antonella Clerici ha coraggiosamente scelto di levare la sua in sostegno di Gaza. La popolare conduttrice, prima della puntata del 22 settembre di È sempre mezzogiorno, ha lanciato un toccante e sentito appello: “È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo”.

L’appello di Antonella Clerici per Gaza

Se a Domenica In si discute di pasta e prelibatezze culinarie, a È sempre mezzogiorno c’è fortunatamente spazio anche per argomenti di rilevanza internazionale. Con la sensibilità e la lucidità che da sempre la contraddistinguono, Antonella Clerici ha infatti scelto di lanciare un importante messaggio nel giorno dedicato allo sciopero per Gaza, rivolgendosi ai suoi spettatori nelle battute iniziali della trasmissione È sempre mezzogiorno.

“Come sapete in queste ore è in corso uno sciopero generale per Gaza. Molti lavoratori, anche qui in Rai, anche dei trasporti, delle scuole, della sanità stanno scioperando per esprimere la propria solidarietà alla popolazione palestinese. Ormai, devo dire la verità, è impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza“, ha esordito la presentatrice.

Antonella ha quindi citato le parole del Cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme: “Lui ha detto ‘se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità’, perché obiettivamente è un massacro e rimanere inerti a questa realtà vuol dire non avere più umanità“. Per questo motivo, a differenza di molti colleghi che hanno scelto la via del silenzio, la Clerici ha deciso di proseguire su quella della verità: “Io non posso più vedere le immagini di quei bambini, di quelle persone che non hanno più una casa, non hanno più niente. Qualunque sia la motivazione deve finire. Tutti dobbiamo lavorare per la pace. Non abbiamo più scuse. Io la penso così e lo dirò sempre”, ha concluso la giornalista prima di dare avvio al cooking show.

Antonella Clerici, la paladina dei social

La decisione di Antonella Clerici di spendere qualche parola sulla situazione di Gaza è stata applaudita su più fronti, in particolare sui social. Su X moltissimi utenti hanno espresso grande ammirazione nei confronti della conduttrice lombarda, che si è mossa su posizioni molto differenti da quelle di gran parte dei suoi colleghi.

“L’unica donna della Rai che merita di stare lì. Ti vogliamo bene”, ha scritto un utente. “Chi dovrebbe rappresentare il governo parla di pastarelle a Domenica In, e Antonella Clerici che dovrebbe parlare di pastarelle parla del massacro dei Palestinesi per dare un po’ di dignità perduta al servizio pubblico”, fa notare un altro profilo.

Non è comunque la prima volta che dalla cucina di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici fa sentire la sua voce in supporto di cause particolarmente rilevanti. In passato, ad esempio, la presentatrice milanese si era scagliata contro l’omofobia e aveva sostenuto l’importanza dei diritti civili, dimostrando come tutti i palcoscenici, anche quelli più “pop”, possano rivelarsi delle piattaforme importanti per sensibilizzare su diversi temi.

Una professionista poliedrica e divertente di cui, oggi più che mai, la televisione italiana non potrebbe proprio fare a meno.