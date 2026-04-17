Antonella Clerici sulla maternità: “Una cosa brutta è successa in quel periodo”. Il prezzo della notorietà

IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici è una delle poche conduttrici che non ha mai avuto paura di raccontarsi. Lo ha dimostrato ancora una volta nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, dove ha parlato di maternità, con la gioia di chi ha desiderato tanto una figlia, ma anche con la consapevolezza di chi ha pagato un prezzo alto per averla. E non solo dal punto di vista personale. Prima ancora di Maelle, c’è stata La Prova del Cuoco. Antonella Clerici ha condotto il programma per 15 anni, poi è arrivata la maternità, la sostituzione con Elisa Isoardi, e una telefonata che non si dimentica facilmente: “Sapevo che dovevo andarmene per un periodo in maternità, ma ero convinta che poi sarei tornata. E invece mi dissero ‘no, basta, c’è un’altra conduttrice'”.

Antonella Clerici, come ha scoperto di aspettare Maelle

La dolce attesa, per Antonella Clerici, è arrivata dopo un percorso lungo e faticoso: la figlia Maelle è nata dall’amore finito con Eddy Martens. “Ho fatto tante cure per avere la mia bambina”. E quando finalmente è arrivato il momento di fare il test, non ha aspettato: ha mandato qualcuno a comprarlo e l’ha fatto a casa, da sola. O quasi.

“Ho detto: ‘Dai Oliver, andiamo a fare il test, non lo diciamo a nessuno'”. Oliver era il suo labrador, scomparso nel 2018 dopo 15 anni insieme. I medici le avevano consigliato di non fare il test di gravidanza, di aspettare le analisi per non restare delusa in caso di esito negativo. Ma Antonella Clerici non stava nella pelle, e così la prima “persona” a sapere della gravidanza è stato lui: il suo fidato e amato Oliver.

Clerici: “Sono state vendute le mie analisi”

La gioia della gravidanza, però, si è presto scontrata con qualcosa di difficile da digerire. Antonella Clerici stava cercando di mantenere il segreto: era ancora all’inizio, aveva già vissuto tanti tentativi e non voleva rovinare tutto. Non lo aveva detto a nessuno. Poi, in vacanza ad Ansedonia, ha trovato in edicola un giornale con un titolone: “La Clerici finalmente incinta“.

La sua reazione è stata immediata e ha chiamato subito la redazione. La risposta è stata agghiacciante: avevano le sue analisi del sangue. Qualcuno gliele aveva vendute. “A quel punto io non ho potuto negare, però ero ancora all’inizio e non l’avevo ancora detto a mio padre. Lui ha visto il giornale e mi ha chiesto: ‘Devi dirmi qualcosa?'”. Un momento che avrebbe dovuto essere tutto suo, tanto voluto e tanto cercato, strappato via così, con una pagina di giornale.

“Quella cosa mi è dispiaciuta”, ha detto la Clerici. “Però penso che sia anche quello il prezzo della notorietà“. Oggi Maelle, che è nata a febbraio del 2009, ha compiuto 17 anni. Anche quando la convivenza con il padre è finita, la Clerici ha guardato avanti: “Va bene, ho una figlia meravigliosa”. Al suo fianco c’è Vittorio Garrone; in televisione, è uno dei nomi di punta della Rai, con la conduzione di È sempre mezzogiorno! e The Voice. Ma la strada per arrivare fino a qui non è stata priva di ostacoli, che ha superato con la sua determinazione.