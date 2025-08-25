Antonella Clerici ricorda il tradimento di Eddy Martens: “Mi avvertì Alfonso Signorini”

Ansa Antonella Clerici

È una donna che sa quello che vuole. E che non si lascia mai travolgere dalle mezze verità. Antonella Clerici è una personalità specchiata della nostra televisione, una professionista che non nasconde mai se stessa, anche a costo di perdere qualche consenso. L’ha fatto sul lavoro e anche quando si è trattato della sua vita privata, nel momento in cui ha dovuto affrontare il tradimento del suo ex Eddy Martens, che il mondo apprese dalle copertine dei giornali.

Il tradimento di Eddy Martens

È un episodio noto, ma sul quale Antonella Clerici è tornata solo di recente. “Il settimanale Chi ha seguito la mia vita, i momenti belli e quelli più dolorosi. Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere”, ha spiegato la conduttrice di Rai1, tornando su qualcosa che ormai appartiene a un passato lontano e che non la fa più soffrire.

“Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri”, le aveva detto Alfonso Signorini con grande onestà, prima di pubblicare le foto che avrebbero cambiato per sempre la sua vita. Eddy Martens, che è stato il suo compagno per 10 anni, è anche il padre di sua figlia Maelle, ormai adolescente e molto decisa su quello che vuole dalla sua vita, malgrado sia ancora molto giovane e abbia diverse possibilità davanti a sé.

Le foto di Eddy Martens su Chi

“Io dissi ad Alfonso che capivo il suo lavoro, sono un personaggio pubblico e non posso pretendere che su un giornale esca solo quello che mi fa comodo. Sono sempre stata una paladina della verità, anche se ammetto che quella copertina ha cambiato la mia vita“, ha poi aggiunto, senza negare che qualcosa di molto importante è cambiato nella sua quotidianità dopo la pubblicazione di quel numero del settimanale.

Oggi il suo rapporto con Eddy Martens è di altra natura ma è buono, proprio per il bene che nutrono entrambi per la figlia Maelle. La giovane, che è cresciuta ed è bellissima, è molto amante degli animali e vorrebbe fare le veterinaria. Un percorso in parte diverso da quello che ha compiuto sua madre, che ha completato gli studi in Giurisprudenza per poi diventare giornalista e quindi la conduttrice che tutti conosciamo.

Il capitolo del tradimento del suo ex compagno si è ormai chiuso e concluso da tempo. Antonella Clerici ha infatti voltato pagina con il compagno Vittorio Garrone, con il quale è da anni a un passo dal matrimonio. I due sono soliti trascorrere le loro vacanze in Normandia, come hanno fatto anche quest’anno, ma sono già tornati a casa. È infatti già tempo di pensare agli impegni per la prossima stagione televisiva. Si riparte subito con È sempre Mezzogiorno, in compagnia degli amici di sempre, cui seguono The Voice e l’evento musicale Jukebox – La Notte delle Hit, in onda il 12 e il 13 settembre dalla Inalpi Arena di Torino in compagni di Clementino.