Antonella Clerici dice no al matrimonio con Vittorio Garrone e stavolta spiega perché

Dopo anni turbolenti, e qualche difficoltà sul lavoro, Antonella Clerici ha ritrovato la serenità. I suoi programmi sono un successo, la sua vita privata procede a gonfie vele ma di matrimonio con Vittorio Garrone non ne vuole sapere. E non perché non creda nel loro rapporto, anzi: per la prima volta dopo molto tempo, ha spiegato perché preferisca mantenere questa stabilità, che l’appaga a pieno. Quando si sono conosciuti, entrambi erano già genitori. Lei di Maelle, avuta nel 2009 dall’ex compagno Eddy Martens, e lui di Luca, Agnese e Beatrice. Oggi possono definirsi come una bella famiglia allargata, sebbene non sia mai facile trovare il giusto equilibrio quando si decide di unire due realtà familiari già consolidate.

Perché Antonella Clerici non si sposa

“Credo che il segreto sia quello di stare attenti a non occupare posti e ruoli che non sono tuoi“, ha spiegato sulle colonne del settimanale Oggi, al quale ha anche rivelato il motivo del suo no al matrimonio con Vittorio Garrone, al suo fianco da anni. “I ragazzi di Vittorio, Luca, Agnese e Beatrice, hanno la loro mamma che è il loro punto di riferimento e io sono attenta a rispettarlo. Spero di essere riuscita a creare una casa accogliente dove ognuno ha i suoi spazi, fisici e mentali. E anche la scelta di non sposarmi ricade in questo argomento: sono sicura che non avere vincoli legali non soltanto rafforzi il bello di scegliersi ogni giorno ma porti anche tranquillità a tutta la famiglia”, ha poi proseguito.

Non escludono però che in futuro possano esserci delle promesse a suggello di un amore che dura da molto tempo e che, anche quest’anno, hanno espresso nelle loro lunghe vacanze in Normandia che hanno trascorso con la famiglia. Per loro è diventata una buona abitudine, praticamente una tradizione che si ripete da anni e alla quale non vogliono rinunciare. Non manca poi l’amore degli amici di una vita, tra cui quelli televisivi come Fulvio Marino, che hanno allietato le loro giornate.

Il ritorno di È sempre Mezzogiorno

Le vacanze trascorse tra famiglia e amici non sono state che il preludio per il ritorno in tv, in vista di una stagione ricca di novità e grandi ritorni. Si riparte subito con È sempre Mezzogiorno, show ormai consolidato che ha preso il posto de La prova del cuoco, e con The Voice Senior a novembre. La conduttrice ha saputo ricostruire la credibilità del format con una formula che funziona per tutta la famiglia. Un lavoro di mestiere, come ama definirlo lei, che ha confermato il valore dell’intuizione di Rai1 e la lungimiranza nel metterla alla guida del programma.

Il 12 e il 13 settembre sarà invece all’Arena Inalpi di Torino, che qualche anno fa aveva ospitato l’edizione di quell’anno di Eurovision Song Contest, per Suzuki Jukebox – La notte delle hit, che conduce insieme a Clementino. L’artista partenopeo è inoltre uno dei giudici storici del suo programma, da anni sulla poltrona dei coach e anima trainante del programma.