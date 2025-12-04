Antonella Clerici, il “no” alle nozze con Garrone: “Mi sono già sposata, non chiedo l’annullamento”

C’è un momento nella vita in cui la consapevolezza prende il sopravvento sui sogni “da copertina”. Per Antonella Clerici quel momento sembra essere arrivato. Così, nella quiete della sua “casa nel bosco”, la conduttrice di É sempre mezzogiorno e The Voice Senior è giunta a una conclusione che mette a tacere una volta e per tutte anni di indiscrezioni: non sposerà il compagno Vittorio Garrone. A spiegare il motivo è stata lei stessa, in un’intervista al settimanale Oggi.

Perché Antonella Clerici non sposerà Vittorio Garrone?

Nessuna crisi all’orizzonte, anzi un rapporto più solido che mai. Nella sua ultima intervista, Antonella Clerici ha spiegato in parole molto semplici perché non sta pensando alle nozze con il compagno, Vittorio Garrone. I due stanno insieme ormai dal 2016 e in questi anni si sono susseguite voci e indiscrezioni sul presunto matrimonio della coppia. Matrimonio che non è mai stato annunciato, né tanto meno organizzato.

E il motivo c’è, eccome. “Mi sono già sposata in chiesa e non chiedo l’annullamento perché quando una persona fa una scelta la porta fino in fondo”, ha spiegato. “Non annullo niente del mio passato. E non mi sposo civilmente perché io e Vittorio stiamo benissimo così e non vedo perché dovremmo rompere questo equilibrio. Il nostro incontro è stato un vero regalo della vita e tutti i giorni ringrazio il Signore di averlo messo sulla mia strada“, ha aggiunto.

La conduttrice si riferisce alle nozze celebrate da giovane con il cestista Pino Motta e a quelle successive, più sofferte, con il produttore Sergio Cossa. Due capitoli chiusi che le hanno lasciato una lezione fondamentale: l’anello al dito non è una garanzia di felicità eterna. In qualche modo la libertà di non avere vincoli burocratici è diventata uno dei segreti per “scegliersi ogni giorno”, lei e Vittorio. Non serve aggiungere altro.

Dieci anni di amore (senza fede al dito)

Il 2026 rappresenta un anno importante per Antonella Clerici. Oltre a celebrare i 40 anni di carriera televisiva, la conduttrice si prepara a festeggiare i 90 anni del padre Giampiero e i 60 della sorella Cristina. Ma non solo: saranno trascorsi esattamente dieci anni da quando ha conosciuto il suo Vittorio. Non è prevista una fede al dito, come ha escluso lei stessa, ma la coppia potrebbe decidere comunque di festeggiare in altro modo: “Festeggeremo con una grande cena e poi io e Vittorio con un viaggio”, ha spiegato.

Non sarà la classica favola a lieto fine, ma il “bosco incantato” non manca. Parliamo della loro dimora ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria, dove, tra le colline del basso Piemonte, la conduttrice ha trovato quella dimensione che una città grande e caotica come Roma non riusciva più a darle. “Da quando vivo qui nella natura ho trovato dentro di me un’armonia che non conoscevo”, ha raccontato.

Nessuno sfarzo, solo elementi naturali e negli occhi la luce e il verde del bosco che la circonda. La casa ospita lei e il compagno, ma anche la piccola Maelle, figlia nata dalla sua precedente relazione con Eddy Martens. Di questa famiglia allargata, però, fanno parte anche i tre figli del compagno Luca, Agnese e Beatrice.