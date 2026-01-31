Antonella Clerici: “Ho un problema al diaframma, fatico a respirare”. Come sta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Clerici

In una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha rivelato di avere un problema di salute che coinvolgerebbe il diaframma e che le starebbe causando molti problemi.

Antonella Clerici e il problema al diaframma

La conduttrice, con la consueta sincerità, si è rivolta ai telespettatori nel corso della trasmissione, spiegando di non stare bene e di non riuscire a parlare molto a causa di un problema al diaframma. “Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza – ha detto, rivolgendosi al pubblico -. Ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi da fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte.. Questo è uno di quei giorni in cui pesa di più”.

Non è la prima volta che Antonella Clerici racconta di questa patologia con cui sta facendo i conti. Poco tempo fa, sempre in trasmissione, la presentatrice aveva spiegato: “Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni”.

In quell’occasione la conduttrice aveva comunque rassicurato tutti: “Mi sto curando – aveva specificato -, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute. È una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema. Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare”.

Antonella Clerici, fra i successi in tv e l’amore per Vittorio Garrone

Nel frattempo Antonella Clerici continua a rappresentare una delle colonne portanti della televisione italiana, con una carriera che nel 2026 sfiora ormai i quarant’anni in Rai e una serie di successi che spaziano dal daytime alla prima serata. Dopo aver conquistato il pubblico per anni con La prova del cuoco, programma storico dei primi anni Duemila, oggi è la protagonista quotidiana di È sempre mezzogiorno, show del mezzogiorno su Rai 1 che nel 2025 ha toccato uno share medio molto solido attorno al 18,5% con oltre 1,7 milioni di spettatori, toccando picchi oltre il 20% e quasi 2 milioni di telespettatori in alcune puntate speciali natalizie.

Ma il suo ruolo non si limita alle fasce giornaliere. La conduttrice è anche il volto dei talent The Voice Kids e The Voice Senior, confermando la sua capacità di attrarre pubblico anche in prima serata. “Ho avuto tanti alti e bassi – ha raccontato di recente -. Sono un po’ come l’araba fenice che risorge dalle sue ceneri. Ho visto passare di tutto. Ci sono direttori a cui piaci di più e che scommettono su di te, altri meno. Ma non mi sono mai sentita né una regina né una cretina. Ho avuto un po’ di fortuna, sì, ma anche una lunga gavetta. Sono arrivata al prime time dopo vent’anni. Una carriera si preserva: non ci vuole fretta”.

Accanto alla carriera professionale, la vita privata di Clerici è stabile e felice da quasi un decennio grazie all’amore per l’imprenditore Vittorio Garrone, conosciuto nel 2016. Oggi la conduttrice e il compagno condividono la quotidianità nella loro casa nel bosco ad Arquata Scrivia, insieme alla figlia di Antonella, Maelle.