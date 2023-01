“Uomini e Donne”, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori: “Non è stato facile”

Fonte: IPA Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori

Dopo quasi quattro anni d’amore vissuto a trecentosessanta gradi, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno appena diramato sui social una lieta novella annunciando l’imminente nascita del loro primo figlio.

La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne nel 2019 e da allora è inseparabile e pronta più che mai ad accogliere una nuova vita.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta quasi genitori: l’annuncio

Abbracciati e sorridenti, entrambi coperti (quasi) solo da una camicia slacciata (per mettere in mostra il pancino di lei), Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, come ogni coppia di influencer che si rispetti, hanno scelto il feed di Instagram per annunciare al modo l’arrivo del loro primo figlio.

I due, infatti, ha dedicato un post alla lieta novella in cui si legge “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5 non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.

Ovviamente, il post è volutamente in parte enigmatico in quanto l’annuncio “presto in 5” potrebbe trarre in inganno, ma basta scorrere oltre la prima foro per trovarsi davanti l’immagine della famiglia Paragoni-Zelletta al gran completo.

La big family è, di fatto, infatti composta già da 4 membri: Natalia, Andrea e i due cani Gigliola e Zoe… a cui si aggiungerà presto un bebè.

Ovviamente ancora non è dato sapere il sesso del nascituro (o della nascitura) che sicuramente verrà rivelato a tempo debito molto probabilmente con un gender reveal degno di nota (e di Instagram!).

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: come tutto è iniziato

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne, dove lui è stato per mesi tronista e, il 30 maggio dello stesso anno, ha scelto quella che – effettivamente – è poi diventa la donna della sua vita.

Da allora la coppia è inseparabile, al di là di qualche voce di crisi sempre puntualmente smette dai diretti interessati, e i due sono talmente legati da aver superato indenni la lunghissima “detenzione” nella casa del Grande Fratello Vip di Zelletta che è stato tra i protagonisti dell’edizione del 2020, tra le più lunghe di sempre.

La notizia della gravidanza è stata ufficializzata oggi sui social ma, a quanto pare, è già da oltre un mese nota alle persone vicine alla coppia. Sempre sui social, infatti, Natalia ha pubblicato un video dell’annuncio ai suoi cari della lieta novella che sembra sia stato dato nel giorno del suo compleanno, ossia il 24 dicembre scorso.

Natalia e Andrea, nonostante si sia parlato spesso in giro di un imminente matrimonio, non sono ancora sposati. Lo stesso Andrea aveva sottolineato qualche me se fa che Natalia avrebbe voluto tanto convolare a nozze – “Ne parla tutti i giorni” – aveva affermato.

Mentre lui, in merito, aveva dichiarato “Mi piacerebbe che ci godessimo questa fase iniziale, prima preferirei avere un figlio”. E, a quanto pare, il suo desiderio è stato realizzato e – a conti fatti – l’estate prossima potrà stringere tra le braccia il suo piccolo o la sua piccola.