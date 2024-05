Lazza e Greta Orsingher presto genitori: il tenerissimo annuncio

Fonte: Getty Images Lazza e Greta Orsingher

Annuncio a sorpresa per Lazza: con un tenero scatto sui social, il rapper ha rivelato di essere in attesa del primo figlio dalla fidanzata Greta Orsingher. Una notizia accolta con grande gioia da fan e colleghi, che hanno sommerso l’artista con auguri e messaggi di affetto.

Lazza diventa papà: l’annuncio

In molti attendevano l’annuncio di un nuovo album, e invece Lazza ha sorpreso tutti rivelando di essere in attesa del primo figlio con la fidanzata Greta Orsingher. Il rapper ha infatti pubblicato su Instagram un post che non lascia spazio a dubbi: nel primo scatto del carousel, Lazza poggia le mani sul pancione della compagna, mentre quelli successivi testimoniano le tappe più importanti vissute negli ultimi mesi dalla coppia, dal test di gravidanza alla prima ecografia. “Minizzala” recita invece la didascalia, che, insieme alla foto di un paio di piccole scarpe, sembra suggerire anche il sesso del nascituro.

In pochissimi minuti, molti amici e colleghi di Lazza hanno riversato il proprio entusiasmo nei commenti: tra gli altri, ci sono gli auguri di Tony Effe, Capo Plaza, Emis Killa, Elettra Lamborghini e Chiara Ferragni. I fan, tuttavia, non riescono a nascondere lo stupore: “Quando abbiamo chiesto che droppasse ha frainteso, ma va bene comunque” scrive qualcuno; “Justin e Lazza si sono messi d’accordo” ironizza invece un altro utente alludendo alla gravidanza di Hailey Baldwin.

Lazza e Greta Orsingher, una storia d’amore recente

La notizia della paternità di Lazza ha colto non poco di sorpresa i fan: il rapper e Greta Orsingher stanno infatti insieme da pochissimo, presumibilmente dallo scorso gennaio. In autunno l’interprete di Cenere aveva chiuso dopo tre anni la relazione con la fidanzata storica Debora Oggioni, al suo fianco dal lontano 2019. Secondi i ben informati, proprio a lei avrebbe dedicato la hit 100 messaggi, al vertice di tutte le classifiche digitali.

I motivi della rottura non sono chiari, ma pare non si sia consumata in modo sereno e pacifico: “Ce n’è voluto di amore per odiarti come ora ti odio” scriveva qualche mese fa il cantante in un post, che sembrava indirizzato proprio alla Oggioni. L’incontro con la 25enne Greta Orsingher, quindi, sarebbe arrivato poco dopo: il primo scatto che ritrae Lazza con la modella risale a gennaio, quando la coppia si è concessa una romantica vacanza a St. Moritz. L‘ufficialità è arrivata a marzo, occasione in cui il rapper ha ricondiviso sui suoi social proprio una stories della nuova fidanzata.

Chi è Greta Orsingher, fidanzata di Lazza

Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, è uno dei rapper più apprezzati della scena musicale italiana. Lo scorso anno si è classificato secondo al Festival di Sanremo con il brano Cenere, ma in carriera ha pubblicato altri singoli di successo come Panico e Molotov. Greta Orsingher, invece, è una modella di origini italiane nata a San Diego: 25enne, ha studiato Comunicazione, Media e Pubblicità a Milano, città in cui risiede.

Il suo nome è già noto agli appassionati di cronaca rosa: in passato le è stato attribuito un flirt con Fedez, prima che il rapper incontrasse la futura moglie Chiara Ferragni.