Fonte: Getty Images Justin Bieber e Hailey Baldwin-Bieber

Un “Baby” è in arrivo! Il 9 maggio, su Instagram, Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. Un momento speciale e bellissimo per la coppia iconica d’America: tra alti e bassi, sono sempre rimasti insieme, dimostrando al mondo intero la loro affinità. Di recente hanno anche rinnovato i voti nuziali alle Hawaii, segno tangibile del loro impegno, e ora si apprestano ad allargare la famiglia.

Justin Bieber e Hailey Baldwin presto genitori, in attesa del primo figlio

Un video, scatti meravigliosi. Per il rinnovo dei voti nuziali, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono in “compagnia” della persona più speciale: il loro futuro e primo figlio. La Baldwin indossa un meraviglioso abito di pizzo bianco firmato Saint Laurent, con velo abbinato; Bieber, invece, un look decisamente casual, con maglietta bianca, jeans neri, bomber e cappello da baseball. Gli scatti in posa della coppia sono a dir poco mozzafiato: entrambi sfiorano con le mani il pancione.

Alcune fonti hanno riferito a TMZ che la gravidanza sarebbe al terzo trimestre: il “Baby Bieber” potrebbe dunque arrivare entro la fine dell’estate. A lungo ci sono state speculazioni sulla gravidanza della Baldwin, in particolare nel luglio del 2023. Il loro matrimonio risale al 2018, e nel corso di questi 6 anni sono state molte le indiscrezioni su una presunta dolce attesa. Non poco tempo fa, si mormorava addirittura di una crisi per la coppia, smentite poi da una fonte a People. “Sta andando davvero bene. Non c’è divorzio e non c’è alcuna verità in questo. Sono molto, molto felici”.

La storia d’amore tra Justin Bieber e Hailey Baldwin

Hailey Baldwin è incinta, e non potrebbe essere più bella e felice, soprattutto considerando che si è scambiata le promesse con Bieber, smentendo le presunte voci sulla crisi. “Solo per vostra informazione, le storie e i continui ‘articoli ciechi’ che vedo su TikTok sono sbagliati al 100% dei casi. Fatti dal nulla… Provengono dalla terra dell’illusione… Quindi so che potrebbe essere divertente nutrirsi di queste storie, ma so solo che sono sempre false, mi dispiace rovinarle”.

A febbraio del 2022, la Baldwin aveva confermato l’intenzione di provare ad avere un figlio “nei prossimi due anni”. E ora, due anni dopo, nel 2024, è arrivato l’annuncio tanto atteso dai milioni di fan della coppia. Il legame tra Hailey Baldwin e Justin Bieber è di lunga data: la frequentazione è iniziata nel 2016, e la coppia si è sposata due anni dopo, in un tribunale di New York, per poi organizzare una cerimonia nella Carolina del Sud nel 2019.

In concomitanza con l’arrivo del primo figlio, hanno preso la decisione di rinnovare i voti nuziali e di annunciare al mondo di essere in attesa con alcune foto del giorno speciale. Poche ore dopo l’ufficializzazione della gravidanza, Pattie Mallette, la mamma di Justin Bieber, ha condiviso un video su Instagram dicendosi felicissima. “Oh mio dio, diventerò nonna”. Un insider ha riferito a People che Justin e Hailey avrebbero già scelto il nome del bambino. “Stanno iniziando anche a decorare la stanza, non vedono l’ora che nasca. Saranno dei genitori fantastici”.