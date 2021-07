10 must have da spiaggia: prodotti essenziali da avere al mare

editato in: da

Agosto è alle porte e così le vacanze per la maggior parte dei lavoratori. Avete già preparato la vostra valigia? E la borsa da mare? Ecco una guida ai 10 prodotti must have da avere sotto l’ombrellone, tra prodotti beauty, accessori immancabili e qualche piccolo svago.

La borsa da mare, capiente e carina, perfetta per qualche scatto fotografico al mare

Come prima cosa, per una permanenza al mare che si rispetti, è necessario munirsi di una borsa mare dove riporre tutto l’essenziale. L’importante è che sia spaziosa per contenere tutto ciò che serve o che vogliamo portarci dietro. La scelta del modello poi è molto personale, ma sono sempre attuali le borse in paglia o in Juta naturale, che richiamano subito l’estate. Sono perfette, poi, anche per scattarsi qualche foto al tramonto con quel mood un po’ bohémien.

Offerta Phantasy Borsa in Juta Naturale Con Manico In Bambù La borsa Phantasy è realizzata in Juta naturale e ha i manici in bambù. È perfetta per un outfit casual estivo, come borsa per un picnic o in spiaggia, poiché impermeabile, proteggendo così il contenuto. Capiente ed esteticamente bella, si può dipingere con i colori da tessuto per renderla personale e diversa da tutte le altre.

Il telo male colorato e sottile per occupare poco spazio

Il primo accessorio da non dimenticarsi di inserire in borsa è senza dubbio il telo mare. Sceglietelo in base alle caratteristiche che preferite: di spugna super assorbente, a nido d’ape, leggero in cotone o in microfibra. Qualsiasi sia il modello scelto, ormai sono sempre più sottili e pratici da inserire anche in borse di piccole dimensioni. Soprattutto, sceglietene uno ad asciugatura rapida, così da non doverlo riporre ancora bagnato. Voi siete team tinta unita o fantasia?

Baroni Home Telo Mare 100% Cotone Righe e Pom Pom Un asciugamano simpatico e perfetto in spiaggia, elegante ma al tempo stesso divertente. In cotone 100%, occupa pochissimo spazio e si asciuga rapidamente. La fantasia a righe di vari colori è arricchita da pom pom colorati, per un tocco di stile discreto.

Il cuscino gonfiabile, per stare comodi sia sul lettino che sdraiati in spiaggia

Sembrerà un acquisto stupido ma è davvero un salvavita. Il cuscino gonfiabile è perfetto in ogni occasione al mare. Sia che abbiate il lettino sotto l’ombrellone sia che preferiate una vacanza più wild con il telo steso direttamente in spiaggia, per stare davvero comodi e schiacciare delle belle dormite, non importa più appoggiarsi sulla borsa ma ecco che entra in gioco il cuscino gonfiabile. Si gonfia facilmente e senza sforzo e, una volta sgonfiato, non occupa spazio.

Intex Cuscino Gonfiabile Il cuscino gonfiabile Intex è semplice ma di qualità e soprattutto ad un prezzo davvero imbattibile. Facilissimo da gonfiare anche al momento, è perfetto al mare, in piscina, in campeggio o ovunque si voglia un sostegno per la testa o dietro la schiena, che occupi davvero poco posto.

Il beauty termico, perfetto per conservare al meglio le creme solari ed evitare che si rovinino

Forse non ci avete mai pensato, ma le creme solari che portiamo in spiaggia spesso rimangono al sole molte ore. Andrebbero lasciate sotto l’ombrellone, ma non sempre si ha a disposizione e comunque la temperatura resta sempre molto alta. Oltre che a conservare gli snack, una piccola borsa frigo è l’ideale per riporre creme, collirio e tutto ciò che si vuole tenere al fresco. Potete decidere di inserire una mattonella congelata per una maggiore freschezza, ma anche da sola aiuterà a proteggere i prodotti dal calore dei raggi solari.

Offerta Reisenthel Borsa Termica Compatta La borsa termica Reisenthel è perfetta da portare sempre con sé perché davvero di piccole dimensioni. Non solo per il pranzo o la merenda, ma anche in spiaggia per proteggere le creme solari dal calore o per evitare di sporcare la borsa con eventuali fuoriuscite di prodotto.

La crema solare viso per proteggere anche la pelle più delicata

È importante diversificare la crema solare viso da quella corpo. Il viso, infatti, è una zona molto più delicata e più facile a reazioni allergiche. Inoltre, essendo costantemente esposto al sole, meglio scegliere protezioni più alte, dalla 30 alla 50. Scegliete la crema solare viso in base alla vostra tipologia di pelle, ormai ne esistono davvero di ogni tipo e texture.

Angstrom Protect Crema Solare Viso Spf30 La crema solare Angstrom Protect Spf30 è una via di mezzo tra una protezione molto alta e una media, garantendo però protezione alla pelle da raggi UVA/UVB. Idrata la pelle e contiene un complesso attivatore di melanina, per un’abbronzatura più veloce ed una pelle più protetta.

La crema solare corpo per proteggere la pelle da malattie e fotoinvecchiamento

La crema solare corpo deve essere idratante, perché la pelle con sole, vento e sabbia tende a disidratarsi e seccarsi. Scegliete la texture che preferite tra creme ricche, latte solare a rapido assorbimento, spray invisibili e creme de nebulizzare. L’importante è applicarla dopo ogni bagno e ogni due tre ore, soprattutto se si suda.

Offerta Hawaiian Tropic Silk Hydration Lotion Spf30 La crema solare corpo Hawaiian Tropic Silk Hydration Lotion spf30 è perfetta per proteggere la pelle del corpo dai dai raggio solari mantenendola idratata a lungo, fino a 12 ore. È leggera e a rapido assorbimento, profuma di cocco ed è resistente all’acqua fino a 80 minuti.

Anche i capelli vogliono la loro parte: lo spray protettivo

Non solo la pelle ha bisogno di protezione, ma anche i capelli. In estate sono molto stressati, specialmente in vacanza al mare: sempre legati per combattere il caldo, vengono poi lasciati sciolti per farli asciugare più velocemente dopo un bagno in mare o in piscina. Tra cloro, sale, sole e vento è necessario prendersi cura di loro già in spiaggia, con oli e spray solari pensati per proteggerli dal calore, dagli agenti atmosferici e mantenere il colore lucido e brillante, senza riflessi indesiderati.

Offerta Collistar Olio Spray Capelli Protezione Tonalità L’olio spray capelli protezione tonalità di Collistar protegge i capelli avvolgendoli con un film protettivo per ridurre i danni causati da sole, salsedine, sabbia, cloro e vento. Perfetto per mantenere i capelli idratati, brillanti e soprattutto per evitare variazioni di colore e riflessi indesiderati.

L’importante è rimanere idratati: la bottiglia termica per mantenere l’acqua fresca a lungo

Altro must have da spiaggia è la bottiglia termica, per tenere sempre al fresco l’acqua. Spesso infatti nelle strutture balneari una bottiglietta d’acqua costa un bel po’ e, sopratutto, si scalda subito o se andate in una spiaggia libera non è sempre facile trovare un bar dove poterla acquistare. Problema risolto con la borraccia termica, meglio se riempita con acqua fredda di frigo, per mantenerla fresca per tutto il giorno.

Bialetti To Go Bottiglia Termica Con Doppia Parete La bottiglia termica Bialetti To Go ha una doppia parete per mantenere le bevande fredde per 24ore e calde per 12. È in acciaio inossidabile e due in uno, perfetta sia in estate che in inverno. Grazie al tappo ermetico a vite evita fuoriuscite di liquidi e non contiene BPA, per una maggiore sicurezza sui materiali utilizzati.

Gli occhiali da sole, per proteggere gli occhi dalla luce

Quante volte vi scordate gli occhiali da sole uscendo di casa, pentendovene subito dopo? È importante però non dimenticarli soprattutto quando si va al mare e ci si espone al sole. Bisogna infatti proteggere anche gli occhi dai raggi solari, per evitare danni alla vista. Attenzione a non acquistarli nelle bancarelle perché le lenti potrebbero creare dei danni, meglio affidarsi a marchi fidati con garanzie ufficiali o acquistarli direttamente da un ottico.

Polaroid Occhiali Da Sole Donna Tartarugati Gli occhiali da sole Polaroid sono una garanzia di qualità e protezione per gli occhi e la vista. Tanti modelli per ogni gusto e forma del viso ad un prezzo contenuto. Scegliete modelli classici perfetti in ogni stagione e con ogni outfit.

Un po’ di sano divertimento, libro, parole crociate e cuffie

La borsa mare è quasi pronta, manca solo qualcosa per passare il tempo e svagarsi. Sicuramente un paio di cuffie per ascoltare la propria musica preferita, un podcast sull’arte o attualità o magari un audiolibro. Immancabili poi una penna e le parole crociate, grande must dell’estate, ma meglio scegliere una penna cancellabile o un lapis per evitare errori e per essere sicuri di riuscire a scrivere anche da sdraiati. O perché no, una bella lettura estiva, rilassante o ispirazionale, per ricominciare a settembre con la giusta carica.

Offerta Veronica Benini - La Vita Inizia Dove Finisce Il Divano La biografia di Veronica Benini, conosciuta sul web come Spora, che racconta la sua storia fatta di ricominciamenti. Perché non è mai troppo tardi per prendere o riprendere in mano la propria vita, anche quando sembra che ti stia crollando tutto addosso. Un grande esempio di Empowerment Femminile e la testimonianza che qualsiasi età è perfetta per cambiare drasticamente ciò che ci va stretto. Un incoraggiamento a crederci davvero impegnandosi profondamente, proprio come ha fatto Veronica.