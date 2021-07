Migliori creme solari viso 2021: protezione solare viso e colorito sano

editato in: da

Durante tutto l’anno ma soprattutto in estate è importante proteggere la pelle dai raggi solari, che causano un invecchiamento precoce della pelle a causa dei radicali liberi. Ma è ancora più importante proteggersi dalle malattie della pelle che potrebbero insorgere con un’esposizione non corretta al sole. Per abbronzarsi in sicurezza, quindi, è importante scegliere la giusta protezione solare, tanto per il corpo quanto per il viso.

Dimentichiamoci i vecchi solari unti, appiccicosi e che non si assorbono mai, oggi esistono creme solari viso adatte ad ogni esigenza e ad ogni tipologia di pelle. Ecco le migliori creme solari viso 2021, scegliendo tra protezione solare per pelle grassa o mista, anti-age, fluidi colorati per chi desidera coprire qualche imperfezione, prodotti multi uso, per chi non sopporta niente sulla pelle o per chi tende a macchiarsi.

La crema solare viso alta protezione che ti aiuta ad abbronzarti

Per proteggere correttamente la pelle, specie quella delicata del viso, sarebbe meglio scegliere una crema solare viso ad alta protezione, almeno con spf50. Non è vero che utilizzando i solari ci si abbronza meno anzi, ci si abbronza in maniera uniforme e il risultato sarà un colorito brillante, senza macchie e senza scottature. Se però non avete molti giorni per esporvi al sole o se solitamente non usate protezione solare perché ancora convinti che ci si abbronzi più lentamente, l’ideale è optare per una crema solare viso con attivatori dell’abbronzatura, che proteggono dalle radiazioni solari e, al tempo stesso, aiutano la produzione di melanina.

Offerta Angstrom Protect Crema Solare Viso 50+ Ultra Idratante Total Tanning System La crema solare Angstrom Protect 50+ ultra idratante protegge la pelle dai raggi solari con una consistenza leggera e non grassa, senza lasciare residui. Formulata con Triple Moist Complex, garantisce un’alta idratazione prolungata e grazie al Total Tanning System aiuta la produzione di melanina per migliorare e prolungare l’abbronzatura.

Protezione solare viso per pelli ultra sensibili a protezione totale

Non tutte le pelli tollerano bene il sole ma, si sa, in estate la voglia di abbronzarsi e di godersi il mare o la montagna è alta e non si vuol rinunciare alla propria vacanza. Non è necessario, basta solo scegliere una protezione solare viso così detta a schermo totale, che proteggere la pelle dai raggi solari ancora di più di una 50+. Sono formulate con attivi lenitivi che alleviano i sintomi dell’allergia solare, non contengono sostanze allergizzanti ma sono arricchite con complessi che rinforzano il naturale meccanismo di protezione della pelle, evitando la comparsa di macchie.

Offerta Isdin FotoUltra Solar Allergy Fusion Fluid La crema solare Isdin FotoUltra Solar Allergy è in realtà un fluido leggero che si assorbe facilmente, proteggendo la pelle fino a 2 volte in più rispetto alla protezione offerta da un solare con spf50+. Allevia i sintomi della reazione allergica al sole grazie all’1% di ectoina che rinforza il meccanismo naturale di protezione della pelle.

Per la pelle matura, una crema solare viso anti-age per combattere i radicali liberi

Si sa, oltre alle malattie della pelle in cui si può incorrere esponendosi in maniera scorretta, un altro grande problema è l’invecchiamento cutaneo precoce. Infatti, abbronzarsi senza protezione solare, sul lungo periodo porta alla formazione di macchie, perdita di tonicità della pelle e comparsa di rughe date dall’azione dei radicali liberi. La pelle matura, a maggior ragione, ha bisogno di una crema solare viso con attivi anti-age che li contrastino, evitando così rughe, comparsa di macchie e rilassamento cutaneo.

Offerta Lierac Sunissime Fluido Solare 50+ Anti-age Il fluido solare viso Lierac Sunissime 50+ Anti-age è l’ideale per un’abbronzatura veloce ma sicura, pensata per le pelli mature ma non solo. La texture leggera si fonde con la pelle senza lasciare residui ed è arricchita con pro-taurina che cattura i radicali liberi, acido ialuronico e peptide attivatore di abbronzatura. Previene la comparsa di macchie, rughe e rilassamento cutaneo mantenendo la pelle tonica, elastica idratata e con un colorito brillante e uniforme.

Per te che non sopporti nulla sulla pelle, lo spray solare invisibile

Le protezioni solari viso di oggi non sono più pesanti e untuose come un tempo, hanno una texture leggera e si fondono con la pelle, senza lasciare tracce. Ma se non sopporti proprio nulla sulla pelle non hai davvero scuse, grazie alle acque ed agli spray solari che si vaporizzano direttamente sul viso, senza bisogno di massaggiare e assorbendosi completamente in pochi istanti. Attenzione a scegliere creme solari viso spray con nebulizzatore come quelli delle acque termali, perché esistono anche gli spray che però vanno massaggiati e non sono completamente trasparenti.

Offerta Garnier Ambre Solaire Advanced Sensitive Spray Viso 50 Lo Spray solare viso Garnier Ambre Solaire Advanced Sensitive 50 è l’ideale per chi non sopporta spalmare la crema. Con il nebulizzatore si vaporizza sul viso e l’effetto è secco, non unge e si può riapplicare facilmente durante la giornata. Resistente all’acqua fino ad 80 minuti e a sabbia, acqua e cloro, si può applicare anche sotto al makeup e non è comedogena, evitando così la comparsa di imperfezioni.

Pelle acneica? La soluzione è la protezione solare viso mat con attivi anti imperfezioni

Ciò che fa desistere dall’applicare la crema solare, specie sul viso, è la sensazione di untuosità e pesantezza delle creme solari e il fatto che, spesso, sembrano spuntare brufoli e imperfezioni. Per chi soffre di acne, brufoletti, ha la pelle grassa o mista, l’ideale è scegliere creme solari viso mattificanti specifiche, dall’effetto opacizzante, che evitano la lucidità su una pelle che già di suo riscontra questo problema. Il risultato è una pelle protetta, dall’effetto matte al tempo stesso limitando la comparsa di imperfezioni.

Bioderma Photoderm AKN Mat Fluido Mattificante spf30 Il fluido mattificante opacizzante Bioderma Photoderm AKN Mat è pensato per pelli miste, grasse o acneiche. Gli attivi all’interno limitano la comparsa di imperfezioni ma soprattutto la texture si fonde perfettamente con la pelle, lasciandola opacizzata a lungo, senza effetto lucido.

Se non sai vederti senza makeup, scegli la crema solare viso colorata

Non tutti si sentono a loro agio a mostrare la pelle al naturale, magari con qualche imperfezione o discromia. Truccare la pelle mentre ci si espone al sole però non è l’ideale, perché fondotinta e prodotti affini non sono testati per tale utilizzo e potrebbero insorgere allergie o imperfezioni indesiderate. Esistono però le creme solari viso colorate, che non sono fondotinta con spf, pensati comunque per il trucco, ma vere e proprie protezioni solari viso che regalano alla pelle un colorito sano, uniformando l’incarnato mentre ci si espone in tutta sicurezza.

Avène Crema Solare Colorata spf50 La crema solare colorata di Avène ha spf50 per una protezione ottimale del sole ma, al tempo stesso, è colorata, per uniformare l’incarnato e nascondere imperfezioni e piccole discromie.

Valigia leggera? Una protezione solare viso-corpo per portare un solo prodotto

Chi desidera viaggiare leggero non vuole portare troppi prodotti con sé in valigia e quindi per scegliere la giusta protezione solare viso meglio optare per i prodotti 2 in 1, creme solari viso-corpo. Un unico prodotto da utilizzare sul viso e sul corpo, ma ricordatevi di scegliere un spf alto, perché la pelle del viso è più sensibile e delicata di quella del corpo.

Collistar Crema Abbronzante Protezione Ultra Viso-Corpo La crema solare abbronzante protezione ultra viso-corpo di Collistar garantisce una protezione contro i raggi solari in un unico prodotto da applicare sul viso e sul corpo. Grazie agli attivi contenuti all’interno, garantisce un colorito brillante anche a chi di solito ha difficoltà ad abbronzarsi, proteggendo la pelle anche in condizioni di sole intenso, come ai tropici o in montagna.