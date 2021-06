Bikini all’uncinetto, tendenza estate 2021. La collezione Bettaknit

editato in: da

La vera tendenza dell’estate 2021 è il costume da bagno all’uncinetto, meglio ancora se fatto da sé, attraverso il knitting. Un capo versatile, originale e sensuale, da sfoggiare in spiaggia, in piscina, durante i Pool Party.

Protagonista delle passerelle per le collezioni primavera-estate 2021, la lavorazione all’uncinetto sta tornando in prima linea nel panorama della moda. Dopo i top crochet che hanno invaso le vetrine negli ultimi anni, quest’anno anche il costume da bagno lavorato all’uncinetto si fa largo e prende il posto che gli spetta nel guardaroba femminile.

Del resto, anche una giornalista esperta di moda come l’inglese Zoë Kendall ha recentemente celebrato senza mezzi termini il sexy crochet di costumi da bagno e capi per l’estate come una delle risposte più brillanti rispetto all’isolamento forzato a causa del quale donne hanno dovuto sacrificare il proprio look in tempi di lockdown.

Bettaknit, brand italiano che ha rivoluzionato la “maglieria fai da te” con i suoi ricercati kit maglia e uncinetto e i filati pregiati, ha quindi presentato la collezione estate 2021 all’insegna del crochet, con capi dal gusto retrò e sexy, da realizzare a mano con il morbido Pima Cotton, un cotone prezioso, proveniente dal Perù.

La proposta è declinata in quattro kit (comprendenti i gomitoli e tutto l’occorrente per la realizzazione del capo) e un pattern gratuito. I kit sono dedicati, rispettivamente, a un costume a due pezzi crochet, a un copricostume realizzato a uncinetto filet, a un short e un top crochet da indossare in abbinamento o da soli, e a un singolo top.

Come pattern gratuito Bettaknit propone una coppia di tovagliette crochet a forma di foglia. Lo schema per guidare le knitter alla realizzazione del complemento d’arredo è scaricabile direttamente dal sito.