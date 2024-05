Ventilatori a soffitto (e non solo): i migliori modelli da acquistare online adesso

Fonte: iStock Come scegliere il ventilatore a soffitto

L’estate è bella ma il caldo torrido decisamente meno. Per chi passa molto tempo in casa, avere degli ambienti casalinghi correttamente areati senza per forza dover utilizzare l’aria condizionata.

Se quest’ultima viene spesso odiata perché, anche se rinfresca gli ambienti, porta con sé dolori articolari, mal di gola, raffreddori e colpi d’aria, un possiamo affidarci a una soluzione efficace, efficiente e pratica: i ventilatori a soffitto. Hai mai pensato di acquistarne uno? Se non sai da dove cominciare, segui i nostri consigli.

Ventilatori da soffitto: i modelli migliori sotto i 50 euro

I ventilatori a soffitto rappresentano un’opzione versatile e funzionale per migliorare il comfort degli spazi abitativi. La loro capacità di combinare efficienza energetica, comfort e design li rende una scelta popolare sia per ambienti residenziali ma anche per uffici e ambienti commerciali. Con una vasta gamma di modelli disponibili sul mercato, è possibile trovare la soluzione perfetta per ogni esigenza, contribuendo a creare un ambiente domestico confortevole ed efficiente durante tutto l’anno.

Al contrario dei condizionatori, che prevedono spese importanti per l’installazione e la manutenzione, i ventilatori a soffitto si presentano come soluzioni economiche ed efficaci, di facile installazione e manutenzione. Anche il prezzo è piuttosto contenuto: online potrete trovare moltissimi modelli al miglior rapporto qualità prezzo anche al di sotto di 50 euro.

SWBSLL Ventilatore da Soffitto con Luce e Telecomando

Puoi sceglierlo con luce dual-dimming regolabile in base alle vostre esigenze, così sostituirà in tutto e per tutto il lampadario tradizionale, diventando così elementi d’illuminazione e di refrigerio, leggero, multifunzionale e facile da installare (il prezzo è piccolo piccolo!).

Airwit Ventilatore da Soffitto con Luce e Telecomando

Ventilatori da soffitto: i modelli migliori sotto i 100 euro

I modelli di ventilatori da soffitto sono molti e per tutte le tasche. Per una soluzione sotto i 100 euro le opzioni sono tantissime ma noi abbiamo selezionato i modelli con il miglior rapporto qualità prezzo, da acquistare online, con i confort di cui non potrai fare a meno: il telecomando per regolarne l’intensità, la luce, il timer e un’estetica moderna e funzionale.

Tra i modelli più venduti su Amazon troviamo il Ventilatore da Soffitto Cecotec EnergySilence 3699 SunLight, amatissimo dai consumatori e ad un prezzo davvero imbattibile.

Ventilatore a soffitto Ventilatore da soffitto EnergySilence 3600 Vision SunLight

Per una soluzione sostenibile nell’impatto e nell’aspetto, potete optare per i ventilatori da soffitto con pale di legno, esteticamente belli e facili da pulire a mantenere. Sono 5 le pale reversibili completamente innovative e aerodinamiche, progettate per massimizzare il flusso d’aria e garantire un flusso costante di aria fresca, regolabile in 3 modalità.

Ventilatore a soffitto con pale di legno Ventilatore da soffitto con pale di legno e luce incorporata

Se cercate, invece, delle soluzioni più moderne per adattarle all’arredamento delle stanze di casa, dell’ufficio o di un piccolo negozio, il consiglio è quello di preferire ventilatori da soffitto con pale arrotondate edal design contemporaneo.

Airwit Ventilatore da Soffitto con Luce e Telecomando, Silenzioso

Ventilatore senza pale: l’alternativa di design per un comfort ottimale

Ch l’ha detto che il ventilatore a soffitto ebba avere per forza le pale? I ventilatori senza pale sono apparecchi di ultima generazione perfetti per coloro che amano creare ambienti confortevoli dal design moderno. Come funzionano?

Di base, le ventole ci sono ma sono poste all’interno del lampadario, come una grande ventola che, oltre a far circolare l’aria per rinfrescare, illumina gli ambienti come farebbe un lampadari e purifica anche gli ambienti grazie alla presenza di un generatore di ioni negativi presenti nell’apparecchio.

Ateroll Ventilatore a soffitto senza pale con luce

A differenza di quanto si possa pensare, il ventilatore senza pale è anche molto potente. Inoltre, non avendo pale è sufficiente passare sulla superficie con un panno umido per pulirlo in pochi minuti. Il design essenziale lo rendono versatile e perfetto per abbinarsi ad ambienti moderni, regalando un comfort straordinario con il minimo ingombro. L’opzione a incasso è molto apprezzata perché permette di minimizzare l’impatto visivo del dispositivo ed è facilissimo da installare!

Mpayel Ventilatore a soffitto senza pale a incasso

Come scegliere il ventilatore a soffitto

La scelta è ampia ma di cosa bisogna tenere conto prima dell’acquisto di un ventilatore da soffitto?

Rumorosità : se non consideri la silenziosità come fattore essenziale nella scelta, potresti pentirtene amaramente, specialmente se il ventilatore viene installato in camere da letto o in zone di relax. Il livello di rumorosità di un ventilatore è espresso in “dB” (decibel) ed indica l’impatto acustico dell’apparecchio. Più il numero è basso, minore sarà il rumore percepito, quindi, prestaci attenzione.

: se non consideri la silenziosità come fattore essenziale nella scelta, potresti pentirtene amaramente, specialmente se il ventilatore viene installato in camere da letto o in zone di relax. Il livello di rumorosità di un ventilatore è espresso in “dB” (decibel) ed indica l’impatto acustico dell’apparecchio. Più il numero è basso, minore sarà il rumore percepito, quindi, prestaci attenzione. Consumo : i ventilatori a soffitto consumano meno energia rispetto ai condizionatori d’aria e puoi tenerli in funzione per più ore senza temere la bolletta (e l’ambiente ringrazia!)

: i ventilatori a soffitto consumano meno energia rispetto ai condizionatori d’aria e puoi tenerli in funzione per più ore senza temere la bolletta (e l’ambiente ringrazia!) Comfort e Benessere : il movimento dell’aria aiuta a migliorare il comfort percepito, riducendo la sensazione di calore in estate e aumentando quella di calore in inverno. Questo può contribuire a creare un ambiente domestico più piacevole.

: il movimento dell’aria aiuta a migliorare il comfort percepito, riducendo la sensazione di calore in estate e aumentando quella di calore in inverno. Questo può contribuire a creare un ambiente domestico più piacevole. Altezza del Soffitto : il ventilatore dovrebbe essere montato ad un’altezza di almeno 2,3 metri dal pavimento quindi attenzione alle dimensioni. Per lo stesso motivo, va considerata anche la grandezza dalla stanza da refrigerare: la dimensione delle pale deve essere proporzionata alla stanza. Un ventilatore troppo piccolo non rinfrescherà adeguatamente un grande ambiente, mentre uno troppo grande può risultare troppo ingombrante in una stanza piccola.

: il ventilatore dovrebbe essere montato ad un’altezza di almeno 2,3 metri dal pavimento quindi attenzione alle dimensioni. Per lo stesso motivo, va considerata anche la grandezza dalla stanza da refrigerare: la dimensione delle pale deve essere proporzionata alla stanza. Un ventilatore troppo piccolo non rinfrescherà adeguatamente un grande ambiente, mentre uno troppo grande può risultare troppo ingombrante in una stanza piccola. Estetica: l’estetica del ventilatore deve armonizzarsi con l’arredamento, soprattutto se utilizzato anche con funzione di lampadario.

Alternative al ventilatore a soffitto

Se avete deciso di installare un ventilatore a soffitto in un ambiente ma cercate altre soluzioni per rinfrescare le altre stanze della casa, allora potete scegliere tra i numerosi modelli che sono presenti sul mercato e che sono acquistabili online.

Una soluzione pratica per chi ha poco spazio in casa è il ventilatore da tavolo: è perfetto per essere posizionato su una scrivania, su un mobile o su un piano di appoggio, senza creare ingombro.

Offerta Woozoo Il ventilatore da tavolo per rinfrescare i piccoli ambienti

Hai mai sentito parlare del ventilatore a torre? Conosciuti anche come ventilatori a colonna, rinfrescano stanza non troppo grandi e possono essere spostati in diverse aree della casa. Comodo, no?

Offerta Beko Il ventilatore a colonna per rinfrescare i piccoli ambienti

Il ventilatore a piantana è un grande classico degli anni Novanta: hanno il vantaggio di essere auto portanti, quindi, non hanno bisogno di una base d’appoggio.

Offerta Wintem Silenzioso e potente: il ventilatore a piantana che rinfresca gli ambienti

Il ventilatore nebulizzante è amatissimo dai grandi, dai piccini e anche dai tuoi amici a quattro zampe. Si presentano come normali ventilatori a piantana che sono dotati di un piccolo ugello che spruzza l’acqua, nebulizzata nell’ambiente grazie al movimento delle pale. Lo spruzzo dona una piacevole sensazione di freschezza. E che potenza! Il ventilatore nebulizzatore può comunque abbassare la temperatura di una stanza anche di 8/10°C.

Wintem Ventilatore a piantana con nebulizzatore

