Un ottimo condizionatore portatile a un prezzo davvero stracciato: l'occasione da non perdere durante il Prime Day 2024

Fonte: iStock Lo sconto imperdibile sul condizionatore portatile

Sfuggire al caldo è possibile, basta avere lo strumento giusto per refrigerare l’ambiente: il condizionatore portatile è l’alleato giusto per rinfrescarsi e combattere la calura della bella stagione.

Se poi è portatile, perfetto per seguirci in ogni stanza della propria abitazione o del posto di lavoro, e costa quasi la metà, allora è l’acquisto top da fare subito.

E con il Prime Day 2024 di Amazon questa opportunità è reale, infatti fino alle 23,59 di mercoledì 17 luglio si può acquistare il condizionatore portatile a un prezzo davvero imbattibile.

Oltre all'accesso agli sconti pazzeschi in occasione del Prime Day, questo abbonamento è davvero utile perché garantisce agli utenti tantissime opportunità a un prezzo piccolo: solamente 49,90 euro all'anno oppure 4,99 al mese, dopo il primo mese di prova gratis.

Il condizionatore da comprare in super sconto

Il Prime Day di Amazon è l’occasione giusta per fare incetta di prodotti di altissima qualità a un prezzo davvero piccolo, come quello del condizionatore portatile che in questa occasione (fino alle 23,59 del 17 luglio) si può comprare a quasi metà prezzo. Dai 259,89 euro, infatti, il costo al momento è di 155,93 euro. Verificatelo cliccando a questo link.

Di IcyAir, questo condizionatore portatile svolge tantissime funzioni diverse: ha tre velocità, tre modalità e un timer, inoltre viene consegnato con un telecomando. Le quattro modalità sono normale, natura, sonno e freddo e le velocità si possono impostare su bassa, media, alta. Il dispositivo oscilla in orizzontale di 120 gradi e in verticale di 60 gradi riuscendo così a diffondere l’aria fresca in tutto l’ambiente.

Condizionatore portatile IcyAir Adatto a ogni ambiente domestico o lavorativo

Il vantaggio di poterlo spostare da una stanza all’altra lo rende l’alleato perfetto per affrontare le temperature più alte, creando un ambiente confortevole e a misura delle proprie esigenze. Inoltre, le sue dimensioni sono piccole: pesa circa cinque chili e mezzo ed è 28 centimetri, per 65 e per 24, compatto e utilissimo. Ora grazie al Prime Day 2024 lo si può acquistare a un prezzo davvero piccolo e conveniente.

Prime Day 2024, perché vale la pena acquistare il condizionatore portatile

Ci sono tantissime ottime ragioni per cui vale la pena acquistare il condizionatore portatile, oltre al prezzo stracciato con cui viene venduto durante il Prime day di Amazon (fino alle 23,59 del 17 luglio), anche le sue numerose funzioni e il fatto che ci permette di creare un ambiente rinfrescato su misura e sulla base delle nostre esigenze.

Condizionatore portatile IcyAir Dotato di un timer per impostarne l’uso

Il raffreddamento è molto veloce e questo dispositivo permette anche di umidificare l’aria secca, creando un ambiente ancora più confortevole. Inoltre, si può impostare tutto, compreso l’orario di spegnimento. E mentre raffredda la stanza, rilascia ioni negativi che purificano l’aria. Da sottolineare anche che è un prodotto di alta qualità e progettato per garantire la sicurezza di chi lo usa.

Questo, però, è solo uno dei tantissimi prodotti in super offerta in occasione del Prime day 2024, li puoi trovare tutti nella pagina dedicata.

