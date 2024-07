Prime Day 2024, ultime ore per acquistare i tuoi best seller fino al 50% di sconto

Fonte: iStock Ancora poche ore allo scadere dei Prime Day!

Lo stavamo aspettando, è lui, il periodo dei grandi affari su Amazon, uno dei più grandi rivenditori online al mondo: stiamo parlando dei Prime Day di Amazon, l’appuntamento che riunisce per soli due giorni centinaia di offerte incredibili su tantissime categorie di prodotti.

Come funzionano i Prime Day di Amazon

Casa, cucina, fashion, beauty, tech: qualunque sia lo shopping che stai aspettando, i Prime Day di Amazon ti riservano sconti incredibili su qualunque prodotto di qualsiasi categoria. Tutte le offerte incredibili su tantissimi prodotti diversi dei Prime Day durano solamente 48 ore: la festa degli sconti è iniziata martedì 16 luglio e si conclude alle 23,59 di oggi, mercoledì 17 luglio. Attenzione quindi perché il tempo è poco per non perdere l’occasione di comprare a prezzi davvero bassi e convenienti.

Attenzione, l’appuntamento è dedicato solo agli utenti iscritti a Prime, quindi, se non lo sei già, dovrai prima sottoscrivere il tuo abbonamento a soli 4,99€ al mese, oppure a 49,90€ per tutto l’anno. Se è la prima volta che ti abboni ad Amazon Prime, puoi sfruttare il mese di prova gratuito per fare i tuoi primi acquisti durante i Prime Day e godere di tutti i vantaggi e servizi dei clienti Prime.

Amazon ha anche una vasta offerta di prodotti di seconda mano in ottime condizioni su qualunque categoria di prodotto: sono principalmente articoli resi e rimessi in vendita a un prezzo ancora più basso. Una scelta che fa bene al portafoglio e all’ambiente!

Inoltre, lo sai che con i Prime Day i prodotti second hand sono scontati di un ulteriore 30%? Approfittane!

Oggi è l’ultimo giorno di super sconti quindi non ti resta che tuffarti nelle offerte e acquistare prima che sia troppo tardi. Qui di seguito abbiamo preparato per te una guida con i migliori acquisti da fare suddivisi per categoria; ricorda che i prezzi potrebbero subire variazioni nelle prossime ore o alcuni prodotti potrebbero diventare out of stock, quindi, controlla sempre su Amazon il prezzo più recente.

Sconti pazzi per casa e cucina

Sogni da tanto il tuo piccolo alleato per la pulizia della casa? Allora approfitta dello sconto sul robot aspirapolvere compatto Lefant con tecnologia FreeMove 2.0 migliorata, con ben 11 sensori di movimento e una batteria da ben 100 minuti di autonomia. Capelli e peli non si aggrovigliano grazie all’ugello brushless avanzato, con due spazzole laterali e una potente aspirazione da 2200 pa, grazie al quale i capelli e la polvere verranno aspirati direttamente nella grande scatola della polvere da 500 ml, che è molto comoda ed efficiente. Ora scontato del 54%, lo paghi solo 109€!

LEFANT Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini

Se in estate la pattumiera dell’umido fa odore, scopri la pattumiera smart: il cestello per l’umido con filtro cattura odori è incluso nel coperchio e, grazie alla particolare struttura, il sistema di ventilazione veicola i cattivi odori verso il filtro sul coperchio riducendone la fuoriuscita. Con il 40% di sconto, lo paghi solo 20,99€.

Joseph Joseph Stack 4, pattumiera intelligente

Candy, marchio garanzia di qualità per gli elettrodomestici di tutto il mondo, propone DIVO, il microonde con la combinazione microonde e grill con cui preparare dei piatti da grande chef diventa un gioco da ragazzi. Puoi scegliere tra 6 programmi di cottura automatici, la funzione Crisp, che garantisce le stesse prestazioni di un forno tradizionale e l’opzione Defrost per scongelare in tempi record. Con il 36% di sconto lo paghi solo 99€.

Candy DIVO microonde

Le migliori offerte moda

I miglior momento per essere cool è adesso, approfittando dei pezzi must have per il tuo armadio ad un prezzo mia visto prima. Ami lo stile classico e d’ispirazione preppy? Sinonimo di ottimismo e stile americano dal 1985., amerai sicuramente lo stile Tommy Hilfiger, intramontabile e inconfondibile, anche nei costumi da bagno. Come questo bikini triangolo con imbottitura in nylon riciclato, e fascia sottoseno. Il design con chiusura a clip sulla schiena è un elemento cattura sguardi in piscina! Solo per oggi scontato al 39%, costa solo 25,64€.

Offerta Tommy Hilfigher Bikini triangolo

Pochi brand si possono definire senza tempo come Levi’s. Se stai cercando le magliette basic che non possono mai mancare nel tuo guardaroba, ecco che potrai approfittare della convenienza dei Prime Day per acquistare due magliette Levi’s (bianca+nera) con l’iconico ma discreto logo con lo sconto del 29%, pagandole entrambe solamente 25,58€.

Offerta Levi's Levi's 2- due t-shirt black and white

Estate significa solo una cosa: sandalo cool che sta bene con tutto! The Drop ha tra i suoi prodotti più venduti in assoluto questi sandali che a lungo sono stati sold out. Disponibili in tantissimo colori, ora sono scontatissimi grazie ai Prime Day di Amazon! Oggi a soli 28,70€ (4o% di sconto!).

E se la spiaggia non fa per te e preferisci l’aria fresca di montagna, sei pronto ad arrivare in vetta con le Salomon, le scarpe da trekking più amate da esperti e non. La costruzione in GORE-TEX riduce il volume e ottimizza il comfort, mantenendo al contempo il piede protetto dalle intemperie; inoltre, la speciale suola Contagrip TA ha una tassellatura aggressiva che fa presa su fango, superfici bagnate o neve fresca. Il massimo della qualità al 33% di sconto: oggi infatti il modello Salomon Speedcross lo paghi solo 110,25€.

Salomon Salomon Speedcross

Parti con tutto il necessario con lo zaino che tutti stanno amando: lo zaino di North Face nero con logo bianco, capiente ma leggero, ti accompagna a scuola o al lavoro, in viaggio o nel tempo libero. Dotato di uno scomparto principale e tante tasche per un’organizzazione interna degli spazi ottimale (e un comodo spazio per il laptop), esternamente è dotato anche di una fibbia e di una cintura rimovibile. Progettato con un passante riflettente per la luce della bicicletta, viaggi sicuro anche a bordo della tua due ruote! Ora a soli 77€ con il 30% di sconto!

Il meglio dal mondo beauty a prezzi mai visti

L’estate è bella ma è importante proteggere la pelle sia al mare che in città: con la protezione spf50+ di Omia arricchita con aloe vera del Salento spremuta a freddo, proteggi anche le pelli più chiare e delicate mantenendole idratate e aiutando a prevenire le scottature e l’invecchiamento cutaneo. Rispettosa dell’ambiente, Omia ha creato una formula che non contiene i filtri ritenuti potenzialmente dannosi dal Trattato Coralli Hawaii. Fai scorta: con il 33% di sconto la paghi solo 9,99€.

Offerta Omia Spray Solare Protettivo SPF50+

Amanti della skincare, è il vostro momento: tra le tante offerte su creme viso e detergenti, da non perdere il kit di CeraVe che comprende il detergente crema-schiuma (236ml) che pulisce in profondità la pelle, idratando allo stesso tempo e la crema viso Idratante SPF30 (52ml) che ripristina la barriera protettiva della pelle. La combo è scontata ancora per poche ore del 35% e costa solo 22,40€.

CeraVe Kit Skincare Viso Detergente+crema viso

Sei fan della skincare coreana? Conoscerai sicuramente il (viralissimo) brand coreano Yepoda! Oggi la maschera THE C-DETOX per il viso alla vitamina C con frutta Yuza e caolino ad effetto disintossicante (80 grammi) costa solo 21,25€, con uno sconto del 36%. Efficacia assicurata e pelle visibilmente riequilibrata.

Yepoda THE C-DETOX maschera viso

L’alleato per un eye-liner perfetto è lui, il NYX Professional Makeup Epic Ink Eye Liner, ultrapigmentato e perfetto per l’estate perché è anche waterproof. Se ancora non lo hai provato o vuoi fare scorta, questo è il momento giusto: lo paghi solo 6,99€, con uno sconto del 25%.

NYX Professional Makeup Epic Ink Eye Liner

La classica crema che tutti, ma proprio tutti, dovremmo avere in casa: Cicaplast La Roche Posay. Una crema, mille soluzioni: idrata, lenisce, sfiamma, aiuta a cicatrizzare e toglie i rossori. Corri a prenderla, oggi scontata del 15% la paghi solo 11,48€!

Prodotti tech a prezzi da urlo

Se hai sempre il telefono che si scarica troppo velocemente, soprattutto mentre sei in vacanza a scattare tante foto e non vedi l’ora di condividerle, la soluzione è investire in un buon power bank. Il modello UGREEN Nexode 100W, grazie alle ultime tecnologie PD3.0 e QC3.0, può raggiungere una velocità di ricarica super veloce di 100W di potenza totale. Ad esempio, carica il MacBook Pro 14″ 2023 al 50% in 30 minuti, e ci vogliono solo 30 minuti carica Galaxy S24 Ultra al 65%. Vuoi caricare più dispostivi insieme? No problem, ha ben 3 porte USB (uscite USB C1/C2, USB A). Oggi scontato del 30%, costa solo 55,99€.

UGREEN Nexode 100W Power Bank

Questo potrebbe essere un buon momento per cambiare PC o laptop, ci avevi pensato? Ad esempio, Samsung Galaxy Book 4 dalle prestazioni superveloci e multitasking per giocare e lavorare senza interruzioni grazie al nuovo processone Intel Core 5, lo paghi 699€ approfittando dello sconto del 26%!

Samsung Galaxy Book 4

Lo sai che con Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa puoi guardare migliaia di canali tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri, tutti dallo stesso dispositivo?

Si tratta del dispositivo per lo streaming più venduto in assoluto e ora costa solo 26,99€ con uno sconto del 40%!

Offerta Amazon Amazon Fire Stick

La tua casa si fa smart con l’altoparlanate intelligente wi-fi e bluetooth Echo Dot: interroga Alexa quando vuoi e goditi un’esperienza audio migliorata con voci più nitide e bassi più profondi per la tua musica preferita e per ascoltare podcast al massimo della qualità del suono! Scontato del 48%, lo paghi solo 26,99€.

Echo Dot Altoparlante intelligente (5ª generazione, modello 2022)

Ricorda che le offerte Prime Day di Amazon scadono oggi alle 23.59: non aspettare per fare i tuoi acquisti e verifica sempre il prezzo più aggiornato su Amazon.

