Loredana Lecciso: “Nella storia con Al Bano troppe interferenze”. E parla di Romina Power

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Loredana Lecciso

Loredana Lecciso racconta l’amore per Al Bano Carrisi con la sua consueta sincerità, senza risparmiare qualche frecciatina e una rivelazione su Romina Power.

Loredana Lecciso e l’amore per Al Bano

Intervistata dal Corriere della Sera, Loredana Lecciso ha ricordato il primo incontro con Al Bano Carrisi, avvenuto a Lecce, nella scuola che frequentava sua figlia Brigitta e dove studiavano anche le figlie del cantante e di Romina Power. “La mia primogenita Brigitta frequentava un istituto di suore a Lecce, e anche le sue figlie – ha spiegato -. Ci siamo conosciuti lì. Io ero già separata. Un giorno gli chiesi un’intervista”.

“Gli lasciai il mio numero. “Sì, sì con piacere”, mi rispose. Un giorno, stavo comprando un computer a Lecce, lui mi chiamò dall’estero. E mi colpì che si fosse ricordato di questa intervista. Poi, una volta rientrato, mi propose di andarlo a trovare: voleva farmi vedere dei laghetti molto belli. Mi piaceva parlare con lui al telefono. Ci andai, con mia sorella mi sembra… tra l’altro lui ci confondeva, all’inizio”.

All’epoca Loredana Lecciso aveva 26 anni e un matrimonio alle spalle, mentre Al Bano Carrisi si era lasciato con Romina Power, sua partner artistica e nella vita. L’amore fu travolgente, segnato dalla nascita di Jasmine e da Al Bano Jr, detto Bido, figli della coppia.

La crisi e i motivi dell’addio

La storia d’amore di Al Bano Carrisi e Loredana Leccisi è stata segnata a da numerose crisi. La showgirl ha rivelato che troppe persone si sarebbero messe in mezzo nella relazione, creando una spaccatura con il cantante e numerosi malintesi. “Lasciati per modo di dire… È capitato spesso che scrivessero che ci eravamo separati, perché magari ci avevano visto litigare – ha detto -. Quando scrivevano “ex compagno”, io stavo zitta, ed era fantastico vivere così perché nessuno si metteva in mezzo. Dicevano: “Si sono separati”, nessuno rompeva le scatole e io stavo da dio. Intanto, continuavamo a vivere insieme. Sono stati i nostri periodi più intensi: litigavamo, facevamo pace, nessuno lo sapeva e stavamo benissimo”.

La Lecciso ha rivelato che creare interferenze nella love story sarebbero state alcune persone: “Troppe persone, di famiglia e non. Era molto affollata la nostra unione, piena di interferenze. E questo è stato un problema. Però non posso solo dare la colpa agli altri. Devo assumermi le mie responsabilità, ho fatto degli errori”.

“Sono stata troppo impulsiva. Oggi non lo farei più – ha ammesso -. Le ingiustizie mi accecano, su di me e sugli altri. Alle volte mi ferisce una banalità detta da chi mi sta vicino. Io non sopporto quelli che incolpano i giornali perché hanno scritto cose non vere. Avrei potuto ribattere con una lettera dell’avvocato a ogni singola testata, e difendermi. Ma ho lasciato correre. Conosco bene il mio valore, non ho bisogno che gli altri mi soppesino. E, prima o poi, la verità viene sempre a galla, nel bene e nel male”.

Poi la rivelazione su Romina Power, ex moglie di Al Bano con cui, come è noto, non c’è stato mai un ottimo rapporto. Loredana ha svelato che da piccola ascoltava proprio le canzoni della celebre coppia musicale: “A casa nostra si ascoltava ogni genere, dal pop alla classica. Più di tutto amavo Le quattro stagioni di Vivaldi, le sentivo a tutto volume. E poi certo, tutta la musica anni 80: Pupo, i Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli, anche Al Bano e Romina. Mi ricordano la mia infanzia”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!