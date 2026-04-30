Loredana Lecciso smentisce Roma Power, scontro in tv con Giovanna Botteri

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Loredana Lecciso

A distanza di oltre due decenni, una certezza sembra resistere al tempo: Loredana Lecciso e Romina Power non diventeranno mai amiche. Le due donne di Al Bano continuano a rappresentare, anche sul piano mediatico, due visioni distinte e difficilmente conciliabili.

Da tempo il loro rapporto si consuma a distanza, tra dichiarazioni, repliche e puntualizzazioni che riaccendono ciclicamente l’attenzione dell’opinione pubblica. Ogni intervista diventa occasione di confronto, ogni parola viene letta e interpretata alla luce di un equilibrio mai del tutto raggiunto. Un copione ormai noto, che si è riproposto puntualmente anche nelle ultime ore.

A riaccendere il dibattito è stata l’intervista a Belve, che ha addirittura portato ad uno scontro tra la Lecciso e la giornalista Giovanna Botteri a La Vita in Diretta.

Loredana Lecciso replica all’intervista di Romina Power a Belve

Loredana Lecciso ha deciso di rispondere nel salotto di Alberto Matano alle dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Belve. L’attrice e cantante aveva confidato a Francesca Fagnani di non aver trovato un sostegno in Al Bano dopo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Un dramma che, di fatto, ha portato negli anni Novanta alla rottura della coppia d’oro dello spettacolo italiano.

“Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano“, ha detto la Power.

Loredana ha però smentito tutto: “Io conosco la narrazione di Al Bano ed è differente. Non lo dico perché è il mio uomo, ma io sposo la narrazione di lui. Romina non si è più innamorata dopo Al Bano, ma lui sì, questo possiamo dirlo. Viva l’amore. Io però le auguro di trovare un grande amore, che metta serenità“.

La Lecciso ha inoltre avuto da ridire sul rapporto tra Romina e Jolanda, la madre di Al Bano scomparsa nel 2019. La Power ha parlato di un rapporto splendido e ha definito la donna una seconda madre. “Se avevano un rapporto intenso? Dopo tanti anni è normale, poi ci saranno stati anche…“, ha dichiarato. Neanche il tempo di finire la frase, che Alberto Matano ha rispolverato uno scoop del 2001.

Ha così mandato in onda un articolo di 25 anni fa del settimanale Oggi, in cui Jolanda si scagliava duramente contro l’ex nuora, fresca di divorzio da suo figlio: “È stata un’ingrata, mi ha offesa e ora non la riconosco più. Mi ha detto che mio figlio mi ospita per pietà. Io e mio marito ci siamo trasferiti anni fa per aiutarli a crescere i bambini. Quanto a lei, l’ho sempre servita e riverita come una principessa e adesso mi tratta così?“.

Loredana ha dunque ammesso in tv di ricordare perfettamente i fatti di cui sua suocera ha parlato nel 2001: “Ci sarà stato qualcosa tra loro. Poi sai, nelle narrazioni sembra sempre tutto bello. Ok, non ti nascondo che io quell’episodio lo ricordo molto bene. Lo devo dire, lo ricordo bene. Evito di parlarne, perché non voglio rivangare, evito. Qualcosa è successo, il titolo è molto forte. Poi è chiaro che tutti vorremmo dare delle narrazioni più belle e poetiche. Poi però la vita vera è un’altra cosa e ognuno conosce la verità“.

Scontro tra Loredana Lecciso e Giovanna Botteri

Nonostante le affermazioni di Loredana Lecciso, a La Vita in Diretta c’è chi ha preso le difese di Romina Power. “Io faccio parte di una generazione che è cresciuta con questa storia incredibile“, ha sostenuto Giovanna Botteri.

Un’affermazione che però non è andata giù alla Lecciso: “Tu mi stai dicendo che non c’è altro dopo? Negli ultimi 26 anni tu non hai vissuto? Se dici che hai vissuto quell’epoca sembra che adesso non ci sia nulla. Quindi non hai ancora metabolizzato questa cosa in 26 anni?! Una giornalista come te, con la tua esperienza. Forse metabolizzerai tutto nei prossimi 25 anni“. La Botteri ha replicato: “Non devi avere la coda di paglia! Serena! Perché la loro storia ha appassionato tutti gli italiani“.

Il confronto è degenerato in uno scontro: “Ha appassionato anche me, lui l’ho scelto come uomo. Da ben 26 anni è il mio uomo. Non mi dire che ho la coda di paglia. – ha tuonato Loredana – So bene che Romina è tua amica e rispetto questa grande amicizia. Però bisogna essere leali e sinceri. Tu sei sincera, leale e preparata. Va bene la narrazione bella poetica, ma c’è altro“.

La Botteri ha cercato di spostare l’accento su un’altra confessione fatta dalla Power a Belve: “Per me comunque è tenero che Romina dica che non si è più innamorata dopo Al Bano. E inoltre ci vuole coraggio“.

Anche in questo caso però Loredana non si è tirata indietro e ha risposto stizzita: “Però ci vuole anche coerenza nella vita, oltre che il coraggio. Quella scelta non è partita da Al Bano. Lui l’ha subita poverino. Adesso andiamo anche a dire che non ci siamo più innamorati dopo? Qui oltre il danno c’è la beffa“.