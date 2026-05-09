Jasmine interviene sullo scontro fra Al Bano e Romina: “Lui doveva difendersi”

Jasmine Carrisi interviene sullo scontro a distanza fra Al Bano e Romina Power, svelando come sta il padre.

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IPA Al Bano Carrisi

Non sembra destinata a placarsi la polemica a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi. Dopo l’intervista della cantante e attrice a Belve e la risposta dell’artista pugliese a Domenica In, sono intervenuti sulla questione anche i figli. L’ultima in ordine di tempo è Jasmine Carrisi, nata dal legame di Al Bano con Loredana Lecciso.

Lo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi

Nelle ultime settimane Al Bano Carrisi e Romina Power si sono scontrati a distanza. Al centro del dibattito la scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita dell’ex coppia scomparsa nel 1993 a New Orleans. Un dolore enorme che in quegli anni portò alla fine del matrimonio fra il cantante e l’attrice americana.

A distanza di tempo Romina era tornata sulla vicenda, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani a Belve. La Power aveva affermato di non aver ricevuto un sostegno da parte di Al Bano in quel momento così difficile e drammatico, svelando di essere convinta che Ylenia non sia morta.

La risposta di Al Bano non era tardata ad arrivare. A Domenica In, il cantante pugliese era apparso particolarmente provato ricordando la scomparsa di Ylenia e affermando di essersi sentito ferito dalle parole di Romina.

Jasmine Carrisi svela come sta Al Bano e parla di Romina

La vicenda ha spaccato in due la famiglia. Da una parte i figli maggiori di Romina e Al Bano che sembrano essersi schierati dalla parte della madre. Dall’altra Loredana Lecciso, scesa in campo per difendere il compagno, e Jasmine Carrisi, la figlia avuta da Al Bano con la showgirl pugliese.

Ospite di Casa Lollo, Jasmine è stata intervistata da Lorenzo Pugnaloni. Nel corso della chiacchierata ha detto la sua riguardo lo scontro fra Al Bano e Romina.

“Credo che l’ultima intervista abbia risvegliato dei dissapori – ha spiegato Jasmine, parlando di suo padre -. È comunque un’accusa, anche se velata, dalla quale doveva difendersi. Come orgoglio da padre non deve essere stato bello sentirsi dire certe cose. È giusto che abbia risposto […] Non è tipico da lui mostrarsi così, soprattutto in televisione. Ho apprezzato molto questo lato”.

Jasmine ha poi commentato la scelta di Loredana Lecciso di intervenire per difendere Al Bano. La compagna del cantante infatti era apparsa in tv a La Vita in Diretta per replicare a Romina Power.

“Ha fatto bene a prendere le sue parti – ha detto -. È stata coinvolta anche lei, così come me”. Riguardo a Romina Power ha poi aggiunto: “Lei è in silenzio stampa”, facendo riferimento alla scelta dell’attrice e cantante di non rispondere alle parole dell’ex marito.

La vicenda, ovviamente, è stata commentata anche sui social, un luogo virtuale dove spesso Jasmine si è trovata a far fronte a durissime critiche, sia riguardo la sua vita che la sua famiglia: “Quando le cose vengono esposte al pubblico è normale voler dire la propria – ha raccontato -. C’è stato anche il pensiero di agire legalmente contro alcuni commenti, ma è sempre meglio evitare”.