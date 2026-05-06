Loredana Lecciso difende Al Bano dopo lo scontro con Romina: “Ho pianto”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Loredana Lecciso

Lo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi non sembra destinato a fermarsi e sulla vicenda nelle ultime ore è intervenuta anche Loredana Lecciso, compagna del cantante pugliese.

Le parole di Romina Power e le lacrime di Al Bano

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Al Bano Carrisi aveva replicato a Romina Power che in un’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani aveva parlato della scomparsa di Ylenia. La cantante e attrice aveva detto: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte”. In quell’occasione Romina aveva svelato di non aver trovato da parte di Al Bano il sostegno di cui aveva bisogno: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”.

Le dichiarazioni di Romina avevano ferito moltissimo Al Bano che di fronte a Mara Venier era apparso provato e in lacrime. “Non ammazzarmi, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato -, aveva detto lanciando un appello all’ex moglie -. […] Cara Romina tu sai cosa abbiamo vissuto. Io non me ne sono andato da New Orleans, ho solo capito che dopo un mese non c’era altro, è stata una realtà tragica da accettare. Siamo andati via insieme. Sono un grande padre, con tutti i miei figli. Mi ha fatto molto male. non lo merito, non è vero quello che tu hai detto”.

Loredana Lecciso difende Al Bano e svela come sta

Sulla vicenda è intervenuta anche Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano Carrisi. I due sono legati da moltissimi anni e hanno avuto due figli, Yasmine Carrisi e Al Bano Jr, detto Bido. La showgirl ha usato parole forti per raccontare lo stato d’animo del cantante pugliese, provato e ferito dalle parole dell’ex moglie.

“Per fare quell’intervista si è quasi violentato, per lui è stata una sofferenza – ha detto a La Vita in Diretta -. Ciò che più l’ha fatto soffrire è che si sia messo in dubbio il suo essere un bravo padre, Al Bano va oltre alla bravura di mio padre, che era un papà bravissimo. Più che le sue parole parlava il suo cuore, si percepiva un grande tormento interiore è stata quasi un’esplosione di verità di cui aveva bisogno di parlare”.

Loredana ha svelato di aver sofferto molto vedendo Al Bano in lacrime mentre parlava di Ylenia. “Non ti nascondo che in quell’intervista mi ha emozionato – ha spiegato -. Ho anche pianto. Ho anche pianto e non sono l’unica. Ma mi ha anche molto turbata. Io lo stato agitato di Al Bano lo conosco e mi sembra che siamo tornati lì… Io direi quest’uomo lasciamolo vivere in pace. Cioè alla fine cioè che peccato ha fatto? Il suo peccato è stato quello di volersi ricostruire una nuova vita, di volersi risollevare? Dovevamo vederlo steso per terra a soffrire? Ma perché? Ma gioiamo un po’ tutti, cioè alla fine che cosa ha fatto di così grave?”.

Era il 1993 quando Ylenia scomparve nel nulla durante una vacanza a New Orleans. Un dolore enorme per Al Bano e Romina, capace di portare alla fine del loro lungo legame e a dividerli, anche dopo tantissimi anni.