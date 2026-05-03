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IPA Romina Power e Al Bano

Quella di Albano Carrisi e Romina Power è stata una storia d’amore che sembrava uscita da un film, da un grande romanzo, da una canzone, proprio come quelle che cantavano assieme. Poi, la tragedia, la scomparsa della figlia Ylenia, mai più ritrovata. Di quel tragico momento, Romina Power ha parlato a Belve, accusando l’ex marito di non esserle stato vicino. Al Bano risponde a Domenica In, rivolgendo al suo grande amore ormai finito uno straziante appello.

Al Bano, le parole dell’ex moglie come “una pugnalata nel cuore”

Ha fatto scalpore l’intervista di Romina Power a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, la cantante italoamericana ha ripercorso l’antico rapporto con Albano Carrisi, riservando all’ex marito parole molto dure. Romina ha parlato di Al Bano come di un “supporto che è venuto a mancare”. E, riascoltandola (non rivedendola perché Romina non ha dato a Domenica In il permesso di rimandare in onda la sua intervista), il cantante pugliese ha ammesso di “non aver gradito per niente certe battute”.

Quel che più lo ha ferito, confessa senza riuscire a trattenere l’emozione, è l’accusa di egoismo, di non essere stato un compagno presente nel momento del bisogno, di aver preferito la carriera alla famiglia. “Io ho tentato di tutto per salvare la nostra unione e la nostra famiglia. – ha risposto – Per me la famiglia è sacra. Io ero lì, sono sempre stato lì, ma lei non mi ha neanche visto”.

Dopo la scomparsa di Ylenia, Al Bano racconta di essere stato “un mese intero a New Orleans, ogni notte in giro con l’ispettore, nei luoghi peggiori della città, quelli della criminalità e dello spaccio”. Quando è andato via, non è stato per lavoro, ma perché “avevo capito che non c’era più niente da fare. Ho dovuto accettare questa tragica realtà”. L’accusa di essere stato un padre assente è quella più affilata: “So di essere un grande padre, l’ho sempre dimostrato e continuerò a dimostrarlo. Queste parole mi hanno fatto tanto male, non lo merito, non è giusto e non è vero”.

Gli alti e bassi del grande amore con Romina Power

Nonostante le discordie del presente, Al Bano non rinnega nulla del proprio passato assieme a Romina. “Siamo stati assieme 25 anni, e siamo stati felici davvero”. Si sono conosciuti sul set di un film, “eravamo entrambi timidi, nei momenti di pausa stavano rintanati in un angolino. Mi colpì vederla lavorare a maglia”. Per Romina, il cantante pugliese compì “delle pazzie pazzesche, che in amore si possono e si devono fare”.

Poi è arrivata la tragedia e tutto è cambiato. “Nel nostro rapporto c’è stato il bello, e poi è arrivato l’amaro. – confida a Mara Venier – Il momento della luce, ma anche quello della notte”. Anche gli amori più grandi finiscono e il cantante sembra davvero dispiaciuto di fronte al rancore dell’ex moglie. “Vorrei potessimo vivere tutti in pace come una grande famiglia allargata” confessa.

Il ricordo della figlia Ylenia: “Vive nel mio cuore”

Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Romina Power ha affermato – così come più volte aveva già fatto in passato – di essere convinta che la figlia Ylenia sia ancora viva, “che sia da qualche parte. Ho parlato con persone che hanno poteri supernaturali, con dei preti, e tutti mi dicono che Ylenia è ancora da qualche parte”.

È qui che incontrarsi è impossibile. “Ylenia è nel cuore di Romina, è nel mio cuore. È solo lì che è viva” afferma Al Bano tra le lacrime. Il dolore per la figlia scomparsa è inconsolabile, “ma non mi arrendo e continuerò a vivere. Quando la vita ti schiaffeggia, devi sapere reagire, essere d’esempio per i tuoi figli”.