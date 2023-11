“Sopravvivere a un figlio è una condanna”. Una frase che racchiude tutto il dolore di un padre che trent’anni fa ha perso completamente le tracce della figlia adorata, scomparsa in circostanze che non sono mai state chiarite, lasciando un vuoto incolmabile. Sono le parole di Al Bano, seguite da quelle della ex moglie Romina Power, condivise su Instagram ripensando al compleanno della figlia Ylenia, che quest’anno avrebbe compiuto 53 anni.

Al Bano e Romina ricordano la figlia Ylenia nel giorno del suo compleanno

Era giovane e bella Ylenia Carrisi e aveva tutta la vita davanti quando in quel fatidico 6 gennaio 1994 è scomparsa in circostanze che non sono mai state chiarite del tutto. Una donna ma anche una figlia, che ha lasciato un enorme vuoto nel cuore dei genitori Al Bano Carrisi e Romina Power, travolti da un dolore tanto profondo da prendere il sopravvento su un amore che sembrava destinato a durare per sempre, come nelle fiabe.

Ma le fiabe, purtroppo, sono soltanto racconti destinati a riempire le pagine di un libro. La realtà a volte è ben distante dalle storie di giovani principesse destinate a incontrare l’anima gemella per “vivere felici e contenti”, come del resto dimostrano i fatti di cronaca avvenuti di recente. Di Ylenia si sono perse completamente le tracce e, nonostante negli anni si sia tentato di raccogliere indizi e testimonianze, non si è mai venuti a capo della sua scomparsa con quella certezza che avrebbe almeno in parte donato un po’ di pace a due genitori affranti.

Ylenia non c’è più ma resta il suo ricordo e in un giorno speciale come il 29 novembre, quello del suo compleanno, sia Al Bano che Romina hanno deciso di condividere un pensiero per la primogenita nata nel 1970 e che quest’anno avrebbe compiuto 53 anni. “Sopravvivere a un figlio è una condanna – ha scritto il cantante di Cellino San Marco su Instagram -. Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi ora sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell’avrei voluto fare e non è accaduto. Quel 5 gennaio 1994, il tuo essere è diventata una essenza. E il mio un essere Senza. Eppure sei con me. Sempre. Tanto quanto io sarò sempre con te, ora e nel momento in cui salirò quelle scale del cielo e ci riabbracceremo”. Poi un’ultima parola, “sirda”, che nel dialetto d’origine di Al Bano significa “tuo padre”.

Il cantante ha condiviso le sue parole a corredo di una splendida foto che lo ritrae con Ylenia, mentre lei lo abbraccia teneramente. Cosa che ha scelto di fare anche l’ex moglie Romina Power, ma optando per il primissimo ritratto di famiglia: erano entrambi giovanissimi e tenevano la loro piccola Ylenia, appena nata, tra le braccia. “In questo giorno, 53 anni fa sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò sempre il tuo ritorno“, ha scritto l’artista dimostrando ancora una volta di non aver mai perso le speranze di poterla ritrovare, finalmente, un giorno.

Il mistero della scomparsa di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è scomparsa ormai da quasi trent’anni. Sebbene la sua morte (presunta) sia stata dichiarata legalmente nel gennaio 2014 per volere del padre, non si è mai saputo con certezza cosa le sia accaduto. E non è neanche lontanamente immaginabile come si possano sentire in una situazione del genere due genitori.

L’ultimo avvistamento di Ylenia risale al 6 gennaio 1994, quando si trovava al LeDale Hotel di New Orleans. Da lì poi il totale vuoto: nessuno l’ha più vista, nessuno l’ha più sentita e negli anni le indagini non hanno portato a nulla. Diverse le ipotesi, tante le critiche proprio a chi ha indagato sin dalla scomparsa della ragazza, specialmente da parte di Romina che non si è mai data pace per tutto questo ed è convinta, anche dopo quasi trent’anni, che un giorno Ylenia tornerà a casa.

Di fatto un corpo non è mai stato trovato, sebbene Al Bano propenda per l’ipotesi dell’annegamento. Lo stesso cantautore in più di un’occasione ha raccontato di aver parlato con il guardiano del porto, certo che quella ragazza bionda che si gettò nel fiume Mississippi fosse proprio Ylenia.