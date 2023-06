Romina Power non perde le speranze: straziante appello su Instagram per Ylenia

Il dolore per la scomparsa di una figlia non conosce lo scorrere del tempo: resta lì, vigile e saldo, dopo mesi, anni, decenni, nel cuore di una mamma. Ne è prova lampante il caso di Romina Power, che a quasi 30 anni dalla misteriosa sparizione di Ylenia Carrisi negli Stati Uniti, è tornata a ricordare la ragazza con un post pieno di dolore e speranza condiviso sul suo profilo Instagram.

L’appello straziante di Romina Power

La speranza di Romina Power di poter riabbracciare sua figlia Ylenia, scomparsa misteriosamente a 23 anni durante un viaggio a New Orleans, è ancora molto forte. Sono passati quasi 30 anni da quel tragico gennaio 1994, eppure la cantante confida ancora di poter tornare presto ad abbracciare la sua primogenita. D’altro canto le ragioni del cuore viaggiano sempre su binari differenti da quelli della ragione, e la star ha sempre affermato di essere convinta che la figlia sia ancora viva, nascosta in qualche remoto angolo di mondo.

Gli appelli lanciati dall’ex moglie di Al Bano e affidati a tutti i media nel corso di questi due decenni sono numerosi, e l’ultimo è arrivato proprio nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. Vinta dalla nostalgia, Romina ha voluto pubblicare un bellissimo scatto di Ylenia: un primo piano in cui sorride raggiante, mostrandosi serena e felice.

Di ben altro tono è la dedica della mamma, che affida ad un messaggio il lancinante dolore con cui convive da 30 anni: “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?” recita la didascalia allo scatto. Un enigma a cui molti vorrebbero poter rispondere, ma a che, finora, non è stato possibile risolvere.

La misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi era la prima figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi. La ragazza aveva appena 23 anni quando, decisa a viaggiare il mondo in solitaria con lo zaino in spalla, scomparve misteriosamente senza lasciare traccia. Era gennaio il 1994 e, dopo una sosta in Belize, si diresse verso New Orleans, nel Sud degli Stati Uniti: il suo ultimo avvistamento fu proprio in un hotel della città della Louisiana il 6 gennaio 1994.

Tra le molte testimonianze ascoltate in merito alla scomparsa della ragazza, la più attendibile risultò essere quella di Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas, che riferì di aver visto una ragazza bionda gettarsi nel Mississipi e annegare per non riemergere mai più. Nonostante le ricerche della polizia a bordo di tre piroscafi e due elicotteri, non fu mai trovato il cadavere della misteriosa fanciulla descritta dall’uomo.

Il Al Bano, pur definendo la scomparsa di Ylenia una ferita sempre aperta, ha sempre creduto alla versione di Cordova, convinto che a spingere la figlia ad un gesto così rischioso fosse stato anche il consumo di droghe: “Già una volta, sotto l’effetto di stupefacenti, era entrata nel Missisipi rischiando la vita. Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque del fiume” ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Di tutt’altro avviso la sua ex moglie Romina che, contro tutto e tutti, continua a sperare.