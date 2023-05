Romina Power contro Al Bano: il matrimonio finito per la cannabis? La sua verità

Fonte: IPA Romina Power, 10 look che hanno fatto la storia (caftani e infradito compresi)

A distanza di pochi giorni dalle clamorose rivelazioni di Al Bano sulla rottura con Romina Power, ci ha pensato la diretta interessata a rompere il silenzio e raccontare la sua verità. Il cantautore di Cellino San Marco, intervistato a Oggi, aveva ammesso quale sarebbe stata la causa del naufragio del loro matrimonio. Tuttavia la cantante interviene sull’argomento e, con grande eleganza, sorvola invitando il suo ex coniuge (nonché storico braccio destro nella musica) ad evitare il rancore.

Romina Power replica ad Al Bano: la sua verità sulla rottura

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia”: così Al Bano, in un’intervista al settimanale Oggi, ha spiegato quale (a suo dire) sarebbe stato il motivo della rottura con Romina Power. Dichiarazioni per certi versi sconvolgenti, che gettano nuove ombre sull’ex coppia e riscrivono nuovamente la narrazione del loro tormentato e chiacchierato addio.

Non sarebbe stata la tragica scomparsa della figlia Ylenia ad allontanarli, bensì una dipendenza della cantautrice dalla cannabis. Romina Power in questi ultimi giorni ha preferito conservare il silenzio, sorvolando sulle polemiche. Ma è in un’intervista rilasciata a La Stampa che è intervenuta, spiegando la propria versione dei fatti: “Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: “Happy wife, happy life”, ossia “moglie felice, vita felice””.

La cantautrice non fa dunque riferimento alla sua presunta dipendenza, spiegando invece come una storia d’amore, per resistere, deve essere protetta e coltivata con il rispetto e l’attenzione: “Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito”.

Il messaggio ad Al Bano: “Andiamo avanti con comprensione”

Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati (e sono tutt’ora) una coppia simbolo della musica italiana. Il loro sodalizio artistico ha fatto sognare e cantare una generazione intera e, ancora oggi, quel palco che li accomuna è ancora teatro di meravigliosi siparietti e duetti. Da poco li abbiamo visti insieme in Al Bano – 4 volte 20, il maxi concerto tenuto all’Arena di Verona in occasione degli 80 anni del cantautore. Quell’armonia e quella musica che da sempre li uniscono dovrebbero essere più importanti di ogni polemica.

Così Romina Power, sempre per La Stampa, ha invitato l’ex coniuge ad accantonare il rancore e a concentrarsi esclusivamente sulla loro musica: “Serbare rancore non fa altro che danneggiare entrambe le parti coinvolte, quindi impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco. Abbiamo delle tournée in programma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità“. Il messaggio è forte e chiaro e invita a mettere in un cassetto polemiche e rancori e guardare al futuro, sempre nel segno della musica.