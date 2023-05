Al Bano e i suoi 80 anni: la dedica di Loredana Lecciso e la frecciata di Romina Power

Al Bano ha compiuto 80 anni: il cantante di Cellino San Marco ha trascorso il suo compleanno tra famiglia e tv, registrando la serata evento 4 volte 20 in onda su Mediaset per celebrare il suo grande traguardo. E mentre Loredana Lecciso ha dedicato al suo compagno di vita un post su Instagram, Romina Power non ha risparmiato una frecciata proprio nel giorno del compleanno del suo ex marito.

Al Bano, i suoi 80 anni in famiglia: la dedica di Loredana Lecciso

Festeggiamenti in famiglia per Al Bano, che ha spento 80 candeline nella sua tenuta di Cellino San Marco circondato dall’affetto dei suoi cari. Lo ha mostrato Loredana Lecciso su Instagram, pubblicando uno scatto che ritrae il cantante insieme a lei e alla figlia Jasmine Carrisi, tutti e tre sorridenti davanti alla torta.

“Auguri Al”, ha scritto l’ex showgirl, accompagnando alla dedica tre cuori rossi. Solo poche parole per Loredana – che nel tempo pare stia mantenendo un profilo bassissimo sulla sua vita privata – ma che dimostrano un amore incrollabile per il suo compagno di vita, nonostante i riflettori siano sempre accesi sulla loro famglia.

Anche Jasmine ha dedicato al padre un dolcissimo post su Instagram, pubblicando una foto insieme a lui e a mamma Loredana, accompagnata dai suoi auguri: “Happy birthday superdad!“. Quelli in famiglia però non sono stati gli unici festeggiamenti per Al Bano: il cantante infatti solo qualche giorno fa ha registrato all’Arena di Verona la serata evento 4 volte 20, per celebrare i suoi 80 anni e la sua lunga carriera artistica insieme al suo affezionato pubblico.

Lo show andrà in onda su Canale 5 in prima serata martedì 23 maggio, ma a quanto pare non ci sarà una reunion della sua famiglia allargata, come l’artista avrebbe desiderato. Pare infatti che Loredana Lecciso abbia dovuto fare un passo indietro e che non sia salita sul palco a festeggiare insieme agli altri membri del clan Carrisi.

“Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loredana Lecciso come ospite nello show di Al Bano su Canale 5″ ha scritto Alberto Dandolo su Dagospia. “‘L’ugola di Cellino San Marco’ aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia al suo fianco. La Lecciso ha fatto un passo indietro per amore dei figli ma siamo certi che non perdonerà l’entrata a gamba tesa di “Rovina” Power”.

Romina Power, la frecciata ad Al Bano nel giorno dei suoi 80 anni

I rapporti tra Romina Power e Loredana Lecciso tutto sembrano fuorché distesi: l’armonia che Al Bano tanto auspica pare rimanga ancora un sogno da realizzare. A dimostrarlo, oltre le voci di corridoio, anche gli ultimi post dell’artista su Instagram: nessun augurio pubblico per l’ex marito, ma solo riferimenti allo show che andrà in onda tra qualche giorno su Canale 5.

E ad attirare l’attenzione dei più curiosi è stato un post condiviso a mezzanotte, che ai più è apparso come una vera e propria frecciata ad Al Bano: una sua immagine con un cartello che recita “More Dharma less drama”.

La parola Dharma si riferisce agli insegnamenti del Buddha: con il suo post Romina sembra aver voluto mettere in chiaro che ai drammi e ai pettegolezzi preferisce mettere al primo posto il Buddismo e le sue leggi. Il riferimento agli ultimi avvenimenti sembra chiaro, soprattutto dopo le dichiarazioni di Al Bano sui reali motivi del loro divorzio. Insomma, la faida familiare è destinata ad andare avanti, chissà per quanto tempo ancora.