Al Bano compie 80 anni e la Lecciso fa un passo indietro (per colpa di Romina)

È tutto pronto per gli 80 anni di Al Bano: una grande festa in compagnia di amici, colleghi e dell’immancabile pubblico con un concerto-evento che vuole essere l’occasione per celebrare un traguardo tanto importante e insieme quella per ripercorrere la sua lunghissima carriera, ricca di successi. Tutto perfetto, se non fosse che – ancora una volta – si staglia l’ombra dell’eterno scontro tra l’ex moglie del cantante, Romina Power, e l’attuale compagna, Loredana Lecciso. È risaputo che tra le due non scorra buon sangue e il loro turbolento rapporto continua a far discutere.

Al Bano tra due fuochi, è scontro tra Romina Power e Loredana Lecciso

In una delle sue perle “flash” su Dagospia, il giornalista Alberto Dandolo ha condiviso una voce di corridoio che, se confermata, donerebbe un retrogusto amaro a un evento tanto atteso come l’80esimo compleanno di Al Bano. L’artista di Cellino San Marco si prepara a festeggiare con “Al Bano 4 volte 20”, un mastodontico show all’Arena di Verona, il prossimo 18 maggio (due giorni prima del compleanno vero e proprio), la “festa più importante dell’anno” come lui stesso l’ha definita in una dichiarazione all’Adnkronos. “Ovviamente con la speranza che non rimanga l’ultima…” ha aggiunto, con quel pizzico di scaramanzia che non guasta mai.

“Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loredana Lecciso come ospite nello show di Al Bano su Canale 5 – ha scritto Dandolo -. “L’ugola di Cellino San Marco” aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia al suo fianco. La Lecciso ha fatto un passo indietro per amore dei figli ma siamo certi che non perdonerà l’entrata a gamba tesa di “Rovina” Power. Si vendicherà? Ah, non saperlo…”.

Stando a quanto anticipato da Dagospia, dunque, Al Bano non avrà tutta la famiglia al suo fianco come lui stesso auspicava. Romina Power non gradirebbe affatto la presenza della sua eterna “nemica” e avrebbe fatto pressioni affinché non fosse presente al grande evento. Indiscrezione che fa eco all’ultima vicenda che ha visto protagoniste le due donne: la Power ha diffidato la Lecciso e Domenica In, che la ospitava per un’intervista, proibendole anche solo di nominarla. Un gesto che, stando ai rumors, avrebbe fatto infuriare Al Bano.

Romina Power, la dedica su Instagram per Al Bano

“Non manca molto al concerto a Verona per festeggiare Al Bano”, ha scritto Romina Power in una breve ma sentita dedica su Instagram. L’artista non perde mai occasione per sottolineare la sua vicinanza all’ex marito e lo scatto in bianco e nero che li ritrae da giovani ai tempi di grandi successi come Felicità e Nostalgia canaglia ne è la riprova.

Uniti dall’amore per i figli ma divisi dal grande dolore per la scomparsa della figlia Ylenia, Al Bano e Romina non hanno mai smesso di volersi bene, nonostante un lungo periodo segnato dal silenzio e dalla distanza. L’amore può mutare forma, ma i sentimenti veri sono duri a morire.

“Al Bano 4 volte 20”, quando e dove vedere lo show in TV

Gli 80 anni sono un bel traguardo e Al Bano si prepara a celebrarli in grande stile. “Duetterò con gli amici di una vita, sono tutti amici con la A maiuscola ed è bello ritrovarsi in una riunione che diventa storica” ha detto ad Adnkronos. “Sarà una grande festa popolare che con l’abbraccio del pubblico dell’Arena di Verona diventerà unica ” ha aggiunto e non possiamo dargli torto: tra i grandi nomi della musica italiana figurano Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero.

Lo show di compleanno di Al Bano sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5, ma ancora non è stata stabilita una data.