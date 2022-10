“Domenica In”, gaffe in diretta per la Lecciso. Mara Venier: “Ho ricevuto una diffida”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Mara Venier riesce sempre a sorprendere il suo pubblico, ma stavolta quello che è accaduto è stato del tutto accidentale. Nel corso della nuova puntata di Domenica In, ospitando Loredana Lecciso per ripercorrere la sua carriera e parlare della storia d’amore con Al Bano, la conduttrice ha rivelato di essere stata diffidata da Romina Power. Peccato non l’abbia fatto in tempo, così la gaffe della Lecciso era inevitabile.

Domenica In, piccola gaffe per Loredana Lecciso

Continua l’edizione dei record di Domenica In, la 14esima condotta da Mara Venier: ormai salda al timone dello show, la brava conduttrice è di casa e riesce sempre a rendere l’atmosfera in studio molto familiare. Forse un po’ troppo, tanto che scivolare in una piccola gaffe è facilissimo. Accogliendo Loredana Lecciso, questo è proprio ciò che è successo. Ospite della nuova puntata domenicale per parlare della sua carriera e, ovviamente, dell’amore per Al Bano Carrisi, la showgirl ha commentato il video d’apertura che zia Mara le ha dedicato, una clip in cui il grande artista pugliese le dedicava splendide parole.

“Mi riempiono di gioia, è molto bello il fatto che lui abbia detto che in quel momento c’era bisogno di una presenza come la mia” – ha rivelato la Lecciso – “Effettivamente veniva da una pagina molto triste della sua esistenza”. E la Venier è prontamente intervenuta, per evitare che potesse accadere qualcosa di spiacevole: “Non nominiamo perché ci querelano. Ho ricevuto una diffida” – ha esordito la conduttrice. Davanti alla perplessità della sua ospite, ha poi aggiunto: “Posso dirlo pubblicamente, siamo state diffidate dal fare il nome di Romina, per cui cercheremo di evitare. Tranquilla Romina, e tanti auguri perché è il tuo compleanno, cara”. Parole che celavano però una certa amarezza, impossibile da nascondere.

Loredana si è prontamente scusata per la gaffe, non sapendo ci fossero precedenti di questo tipo: “Sono mortificata, non volevo arrecarti questo fastidio”. E ha cercato di recuperare le fila della conversazione, facendo ben attenzione a non fare nomi. Ma una frecciatina non l’ha risparmiata: “Visto che abbiamo parlato di compleanni, vorrei fare gli auguri anche a mio padre, che oggi compie gli anni. Li faccio a lui, lo preferisco, senza nulla togliere a Romina”. D’altra parte, non è certo una novità che tra le due donne ci sia maretta, e i rapporti non sono mai stati idilliaci.

Mara Venier, la diffida di Romina Power

Sorprende, in realtà, che Romina Power abbia diffidato Mara Venier dal fare il suo nome in puntata: la conduttrice ha sempre avuto una bella amicizia con l’artista, che è stata spesso ospite nel suo salottino per lunghe chiacchierate ricche di divertimento e complicità. Forse, nelle ultime settimane qualcosa si è incrinato. Qualche giorno fa, Romina è stata invitata da Silvia Toffanin per un’intervista a Verissimo, che da un paio d’anni è diretto concorrente di Domenica In. E a quanto pare questo, a zia Mara, non sarebbe proprio andato giù.

La Power, inoltre, potrebbe aver voluto che il suo nome non uscisse durante l’intervista della Lecciso, proprio per i rapporti ben poco sereni che intercorrono tra le due. Di certo, l’atmosfera che sembrava improvvisamente “rovinata” ha ritrovato un’armonia che ha spinto Loredana ad aprirsi completamente, mostrando anche il suo lato più fragile e non vergognandosi di qualche lacrima di commozione.