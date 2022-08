Loredana Lecciso, la verità sul rapporto difficile con Romina Power

Fonte: IPA Loredana Lecciso

I loro rapporti non sono mai stati sereni e di certo non lo hanno mai nascosto: tra Loredana Lecciso e Romina Power continua a non scorrere buon sangue, nonostante i numerosi tentativi di conciliazione di Al Bano. Alla soglia dei suoi 50 anni, la soubrette ha rilasciato un’intervista dove ha parlato dei suoi progetti futuri e del legame con la Power.

Loredana Lecciso, le parole sul rapporto con Romina Power

Il prossimo 26 agosto spengerà 50 candeline: Loredana Lecciso in occasione di questo importante traguardo ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, nella quale si è confessata sui suoi progetti futuri, facendo riferimento anche ai rapporti con Romina Power.

Che tra la soubrette e la cantante non scorra esattamente buon sangue non è certo un mistero: le due per anni si sono mal tollerate, utilizzando in più di un’occasione le pagine dei giornali per mandarsi frecciatine e battute al vetriolo. Negli anni alcune frasi pronunciate dalla Power avrebbero indispettito la Lecciso, che dal canto suo non è mai riuscita ad andare oltre e a porre le basi per un rapporto sereno con l’ex moglie di Al Bano.

Ancora una volta, Loredana ha confermato che con la Power ci sarebbe ancora qualche tensione: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente”.

Sembra allontanarsi sempre di più il desiderio di Al Bano, che da tempo sogna che tra le due donne della sua vita possano andare d’amore e d’accordo. Fino a ora, nonostante i numerosi appelli, il cantante di Cellino San Marco non è riuscito a mettere la parola fine alle ostilità tra le due: “Il mio sogno è di vedere entrambe le mamme dei miei figli sedersi alla stessa tavola e mangiare. Nessuna delle due ha danneggiato l’altra”, aveva dichiarato a Domenica In.

L’amore con Al Bano e i progetti futuri

Se da un lato i rapporti con Romina Power non possono dirsi sereni, il legame di Loredana Lecciso e Al Bano non potrebbe essere più saldo: “Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”, ha confessato.

In una recente intervista a Novella 2000, la soubrette ha spiegato: “Con Al Bano c’è grande intesa in tutto, abbiamo anche qualche discussione, come tutte le coppie, ma troviamo sempre il giusto equilibrio”. E alla soglia dei 50 anni, la Lecciso ha le idee chiare sui suoi progetti futuri: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi“.

Nel frattempo, è proprio la serenità di coppia e quella familiare in cima alla lista dei suoi più grandi desideri: Loredana è infatti mamma di Brigitta, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato, e Jasmine e Al Bano Jr detto Bido, nati dall’unione con Al Bano. Adesso che sono cresciuti, come ogni madre la Lecciso vorrebbe il meglio per loro: “Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Jasmine e Bido laureati”.