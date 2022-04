“Senza rispetto”: Romina Power si sfoga su Instagram (e c’entra Al Bano)

Romina Power compie 70 anni: “Non sono invecchiata, sono una sopravvissuta”

Romina Power ha deciso di esporsi come mai prima d’ora. L’artista, nonostante abbia trascorso una vita sotto i riflettori, ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua sfera privata. Eppure questa volta ha raggiunto il limite, sfogandosi su Instagram.

Romina, il duro sfogo su Instagram (anche su Al Bano)

La coppia formata da Al Bano e Romina fa da sempre parlare di sé: sebbene il loro amore sia finito da tempo, i due – anche se si parla solo di lavoro – continuano a infiammare i palchi di tutto il mondo. E c’è chi non si rassegna alla conclusione della loro storia, tanto da dedicare alla coppia ancora oggi, spazi su giornali e nei programmi televisivi.

E sarebbe proprio questo il motivo che ha scatenato la rabbia di Romina Power, che su Instagram si è lasciata andare a un duro sfogo, come mai prima d’ora. Dopo aver assistito all’ennesimo ‘teatrino’ televisivo in cui si parlava della coppia, ha dato voce ai suoi pensieri, scrivendo parole amare: “Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”.

Per la Power si tratta di una vera e propria eccezione: lei, che non ha mai amato esporsi molto sul suo privato, si è ritrovata a parlare, come mai aveva fatto, in questi termini del passato. Del resto oggi con Al Bano i rapporti sono molto più sereni: dopo tante incomprensioni che negli anni li avevano fatti allontanare, oggi i due sono tornati a cantare insieme e girare il mondo con nuove tournée.

Romina e Al Bano, i rapporti oggi

I rapporti tra Romina Power e Al Bano oggi sono decisamente più distesi, anche se in passato non sono mancate le tensioni. Il cantante, che da più di vent’anni è legato a Loredana Lecciso, ha sempre saputo che l’affetto con la sua ex moglie non si sarebbe mai spento, tanto da definirsi “come fratello e sorella“.

La coppia rimane infatti salda sul lavoro (“Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”, aveva raccontato lui in una vecchia intervista), anche se negli anni alcune frasi pronunciate da Romina sulla Lecciso avrebbero incrinato i rapporti, tra le due donne. Del resto, tra le due non c’è mai stata particolare simpatia, anche se c’è da dire che più volte Loredana avrebbe fatto un passo avanti verso la Power, senza avere però un riscontro da parte sua.

Dall’altro lato Al Bano ha sempre inseguito il sogno di una grande famiglia allargata, in armonia, desiderio che purtroppo ad oggi non si è mai avverato. “Il mio sogno è di vedere entrambe le mamme dei miei figli sedersi alla stessa tavola e mangiare. Nessuna delle due ha danneggiato l’altra”, aveva affermato commuovendosi a Domenica In. “Perché non unirsi e seminare semi di pace, anziché sospetti? Il mondo è bello, dobbiamo rendere bella la nostra esistenza”.