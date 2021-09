Al Bano, la confessione su Romina Power: “Come fratello e sorella”

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Al Bano torna a parlare della sua vita privata e sentimentale: lo fa poco prima dell’inizio della sua avventura a Ballando con le Stelle, che lo vedrà tra i protagonisti insieme a Morgan, uno dei primi concorrenti del cast del programma a essere ufficializzato.

In una recente intervista a Libero il cantante di Cellino San Marco non ha nascosto di essere emozionato per questo nuovo capitolo della sua carriera. Insieme alla figlia Jasmine ha anche rinunciato al GF Vip: dopo la delusione di non essere stati riconfermati nella giuria di The Voice Senior, ai due era stato proposto di entrare nella Casa più spiata d’Italia, ma entrambi avevano altri progetti.

Del resto Milly Carlucci ha fatto di tutto per averlo nel cast, infrangendo anche una delle sue regole, quella di non coinvolgere nessuno che avesse già partecipato ad altri reality show: “Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide”, ha rivelato di recente.

“Mi hanno convinto a partecipare ma io non so assolutamente ballare – ha raccontato Al Bano al giornale -. Forse qualche giro di valzer ma stop. Vado a fare il comico, nel senso che farò davvero ridere“. La tempra del cantante è ben nota al pubblico e di certo non si farà abbattere, anche se la competizione sarà interessante. Carrisi in passato aveva già vestito i panni di “ballerino per una notte” accanto a Romina Power, anche se questa volta il suo ruolo sarà decisamente più impegnativo.

Ed è proprio su Romina che Al Bano si è lasciato andare: nell’intervista infatti ha voluto porre l’accento sul rapporto con la sua ex moglie, dopo le voci su alcune tensioni tra la Power e la Lecciso risalenti a qualche settimana fa. Non è un mistero che l’artista abbia l’obiettivo di creare un clima sereno nella sua famiglia allargata: “Io e lei siamo fratello e sorella. Tra noi c’è solo lavoro. Basta guerre“, ha detto.

Se da un lato Loredana Lecciso avrebbe teso una mano a Romina, affermando di essere pronta a un caffè con lei, le ultime dichiarazioni della compagna di Al Bano avrebbero indispettito la cantante americana, che questa estate avrebbe addirittura affittato una villa a circa un’ora di distanza dalla sua casa di Cellino San Marco, ben lontana dall’ex marito e dalla Lecciso.