Al Bano e Loredana, nuove tensioni con Romina Power

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Nuove tensioni all’orizzonte per Al Bano e Loredana Lecciso con Romina Power. Secondo quanto riportato da Nuovo, la cantante e attrice americana non avrebbe gradito alcune dichiarazioni della showgirl pugliese. Qualche settimana fa infatti la Loredana e Al Bano avevano rilasciato una lunga intervista a Oggi, parlando del loro legame.

Un amore nato negli anni Duemila, dopo il doloroso divorzio di Carrisi dalla Power, durato per diversi anni e coronato dalla nascita di Jasmine e Al Bano Jr detto Bido. La coppia qualche anno fa, proprio in coincidenza con il ritorno di Romina nella vita del cantante, si era allontanata. Oggi però la crisi sembra solo un lontano ricordo e la Lecciso ha spiegato di essere molto felice accanto all’artista pugliese.

“Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi – ha dichiarato -. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”. Una frase che non sarebbe piaciuta a Romina che si sarebbe sentita chiamata in causa, secondo quanto rivela una fonte a Nuovo. Il settimanale spiega inoltre che la Power avrebbe chiesto ad Al Bano di intervenire sulla vicenda, ma che lui si sarebbe rifiutato.

Una decisione che avrebbe spinto Romina ad allontanarsi da Cellino San Marco. L’attrice e cantante infatti non avrebbe trascorso le vacanze estive nel paese di Al Bano, dove ha una casa tutta sua, ma avrebbe affittato una villa a circa un’ora di distanza, ben lontana dall’ex marito e dalla Lecciso. La scelta della Power avrebbe portato nuove tensioni in famiglia, riaccendendo le antiche rivalità e riportando a galla questioni che non sono mai state risolte del tutto.

“Il senso della famiglia per noi è imprescindibile – aveva spiegato Al Bano nella sua ultima intervista, parlando proprio dell’ex moglie -. Entrambi lo abbiamo fortissimo. Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati […] Nel 1996 ha scelto la sua vita. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”.