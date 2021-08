Al Bano e Romina senza pace per Ylenia: la Power si sfoga su Instagram

editato in: da

Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power

Non c’è pace per Al Bano e Romina costretti ad affrontare da anni non solo il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia, ma anche le notizie false, fra avvistamenti inventati e bugie. L’ultimo riguarda un fantomatico incontro che sarebbe avvenuto fra Yari, figlio della coppia, e la sorella Ylenia a Santo Domingo.

Una notizia che il giovane Carrisi si è affrettato a smentire su Instagram, dove è tornato a parlare del legame intenso e fortissimo con la sorella, scomparsa nel 1994 a New Orleans. “Questa notizia speculativa è completamente falsa – ha scritto l’artista -. Ylenia era la persona più colta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale. Sto lavorando a un programma in suo onore”.

La scomparsa della primogenita della Power e di Carrisi è una ferita ancora aperta. Un dolore che si rinnova ogni volta di più quando circolano informazioni false sul conto della loro primogenita, mai dimenticata e amatissima da tutta la famiglia. Lo dimostra la reazione, durissima, di Romina, che si è sfogata su Instagram. “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? – ha scritto -. Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare!”.

Uno sfogo a cui si è unito anche Al Bano, profondamente ferito per quanto accaduto. “Rimango stupito. Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia – ha spiegato -. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace”.

Era il 1994 quando la primogenita di Al Bano e Romina, che all’epoca aveva solo 23 anni, scomparve nel nulla negli Stati Uniti. Da allora entrambi non hanno mai smesso di sperare di poterla riabbracciare. Carrisi ha raccontato, con grande difficoltà e commozione, il suo dolore per l’assenza della figlia, mentre Romina ha continuato a pubblicare sui social appelli per ritrovare la ragazza.