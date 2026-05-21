Maxima d’Olanda rivela il grave problema di salute di sua madre: “È doloroso”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda ha scelto di rompere il consueto riserbo sulla propria vita privata con una confessione particolarmente toccante. Durante una visita ufficiale nella provincia del Limburgo, la sovrana ha parlato per la prima volta delle condizioni di salute della madre, Maria del Carmen Cerruti, rivelando che soffre di demenza.

L’intervento è avvenuto nel corso di un incontro dedicato all’assistenza delle persone con problemi di salute mentale e al sostegno delle famiglie coinvolte. Visibilmente emozionata, la moglie di Re Willem-Alexander ha condiviso la propria esperienza personale, raccontando il dolore e le difficoltà legate all’accompagnare una persona cara colpita da una malattia degenerativa.

Una testimonianza intima e inusuale per la Regina, da sempre molto discreta sulle vicende che riguardano la sua famiglia.

La madre di Maxima d’Olanda soffre di demenza

“Anche mia madre soffre di demenza. È una situazione molto dolorosa“, ha ammesso con enorme sincerità, rivelando un lato particolarmente umano.

Si tratta della prima volta in cui Maxima d’Olanda affronta pubblicamente il tema delle condizioni di salute della madre, svelando il peso emotivo che la malattia sta avendo sull’intera famiglia.

Maxima non è sola, poiché sta attraversando questo momento difficile con i suoi fratelli, Juan e Martin, ma la distanza dall’Argentina rende sicuramente la situazione ancora più dolorosa.

La madre di Maxima vive ancora in Sud America, a ben 11 mila chilometri dai Paesi Bassi. Una lontananza che rende complicato essere presente quanto vorrebbe. “Quando tutto va bene, la vita nei Paesi Bassi è piacevole. Ma quando arrivano i problemi, tutto può complicarsi”, ha spiegato.

Nonostante gli impegni istituzionali, la Regina ha sempre cercato di mantenere un rapporto stretto con la famiglia d’origine. L’ultima visita in Argentina risale alle festività natalizie trascorse insieme al marito e alle tre Principesse Amalia, Alexia e Ariane.

In passato Maria del Carmen Cerruti ha trascorso lunghi periodi nei Paesi Bassi accanto alla figlia, soggiornando anche a Huis ten Bosch, la residenza ufficiale della famiglia reale all’Aia. In passato si era persino parlato di un trasferimento stabile della donna a palazzo, indiscrezione poi smentita dalla corte reale.

Il rapporto tra Maxima e la madre è sempre stato molto forte e tra il 2017 e il 2018 la Regina ha affrontato un momento particolarmente duro: prima suo padre Jorge Zorreguieta è morto a causa un linfoma non Hodgkin, poi la sorella minore, Ines Zorreguieta, si è suicidata.

L’incontro con le famiglie e il messaggio di sostegno

Nel corso dell’incontro Maxima d’Olanda ha ascoltato le testimonianze di familiari impegnati quotidianamente nell’assistenza a persone fragili, mostrando grande partecipazione emotiva.

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese AD, la 55enne ha parlato con la madre di una bambina con disabilità fisica e con un uomo che aveva raccontato le difficoltà economiche affrontate dopo una lesione cerebrale.

“Capisco perfettamente quello che state dicendo – ha commentato la sovrana – So quanto sia difficile. E non c’è nulla di cui vergognarsi”.

Parole pronunciate con tono informale ma cariche di empatia, che hanno colpito le famiglie presenti all’incontro. Un intervento che ha mostrato non soltanto il ruolo istituzionale di Maxima, ma anche la sua esperienza personale accanto a una persona malata.