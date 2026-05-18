Charlene di Monaco senza rivali col tailleur bianco: prove generali per la F1

Charlene di Monaco non ha rivali col tailleur bianco di Elie Saab e lascia senza fiato i piloti dell'ePrix 2026. In attesa di Charles Leclerc

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

Il tailleur bianco è diventato a sorpresa il nuovo look ad alta seduzione delle teste coronate e Charlene di Monaco ne è un esempio. La Principessa si è presentata così alla premiazione dell’ePrix 2026 e ha lasciato tutti senza fiato.

Charlene di Monaco, un sogno in bianco senza rivali

Charlene e Alberto di Monaco hanno avuto un weekend impegnativo ospitando nel Principato l’ePrix, una gara tra veicoli elettrici. La coppia ha in qualche modo fatto le prove generali per il Gran Premio di Formula 1, che si terrà il prossimo 7 giugno, dove magari avrà la possibilità di vedere sul podio l’amico Charles Leclerc.

IPA

Charlene ne ha approfittato per sfoggiare un paio di look davvero meravigliosi. Per la cena di gala ha scelto un abito con corpetto scintillante e gonna lunga nera di Jenny Packham, seguendo i consigli di Kate Middleton che adora questa stilista e spesso indossa i suoi capi per eventi serali glamour.

Mentre per la premiazione di domenica 17 maggio, Charlene ha optato per un tailleur pantaloni bianco dal taglio sartoriale e di grande classe.

Come previsto Charlene ha accompagnato suo marito Alberto al circuito. Il sovrano e la moglie si sono presi del tempo per salutare gli organizzatori, i fondatori e i corridori, prima di assistere alla gara dal loro palco VIP. Hanno poi consegnato il trofeo alla squadra olandese di Nyck de Vries.

Per l’appuntamento sportivo ma formale la Principessa ha preferito a un abito l’ensemble giacca e pantaloni, considerato dagli esperti di stile, espressione di sicurezza e potere. In particolare, Charlene ha indossato un tailleur pantaloni bianco di Elie Saab, composto da blazer monopetto con bottone gioiello e pantaloni a palazzo, che ha abbinato a una camicia di seta grigio perla.

IPA

Molto interessante la pettinatura di Charlene, un caschetto ondulato che le dà carattere ma nel contempo le addolcisce i tratti del viso.

La moglie di Alberto non ha rivali, anche in senso letterale, perché non è presente nessun altro della famiglia principesca, né Carolina di Monaco né Charlotte Casiraghi né Beatrice Borromeo che in fatto di eleganza sono imbattibili.

Charlene e Alberto di Monaco, in competizione con Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo

Gli unici a “sfidare” la coppia principesca sono stati Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo che hanno fatto un giro in pista insieme ai loro tre figli, il giorno prima. Tra l’altro sono stati avvistati a scambiare qualche battuta con Flavio Briatore.

Tatiana è una nota stilista e si è presentata sul circuito con un lungo abito bianco a fantasia nera e friulane nere. Mentre suo marito Andrea era elegantissimo in giacca e cravatta.