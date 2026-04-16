Stefano De Martino dopo STEP trova un biglietto sull’auto: il racconto su Instagram

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IPA Stefano De Martino

Dopo l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino rivela di aver trovato un biglietto sulla sua auto: il racconto divertente su Instagram da parte del conduttore.

Il biglietto misterioso sull’auto di Stefano De Martino

Su Instagram, Stefano De Martino ha raccontato di aver trovato incastrato sotto il tergicristallo della sua auto una biglietto. Un messaggio scritto con l’inchiostro rosa e firmato da alcune fan del conduttore. “Se sei Stefano De Martino apri e leggi… Se non lo sei aprilo comunque e fatti una risata – si legge nel biglietto -. Non sappiamo se tu sia o no Stefano De Martino, nel caso ci somigli molto… Ps: abbiamo assistito alle tue manovre con la Smart. Buona giornata, Giulia e Bea”. A concludere un bel cuore rosa.

Il pensiero dei due fan ha divertito moltissimo Stefano De Martino che ha voluto ringraziare pubblicamente le sue fan, forse sorpreso da un dettaglio: le due non erano sicure di averlo riconosciuto. L’episodio è avvenuto il giorno successivo alla messa in onda di Stasera tutto è possibile, programma cult condotto proprio da Stefano.

L’ultima puntata ha dimostrato, ancora una volta, la forza di STEP che ha raccolto di fronte alla televisione 2.167.000 spettatori pari al 16% di share. Grandi numeri che dimostrano il successo in ascesa del presentatore che si prepara a condurre Sanremo 2027.

Stefano De Martino verso il Festival di Sanremo 2026

Archiviata l’avventura di Stasera tutto è possibile (che probabilmente tornerà anche nella prossima stagione grazie ai numeri straordinari fatti nelle ultime puntate), Stefano De Martino è pronto a sbarcare sul palco dell’Ariston. Una prova importantissima per il presentatore che starebbe già lavorando al cast della kermesse.

I comici di STEP, secondo quanto dichiarato da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, con molta probabilità ci saranno. Non è chiaro se saliranno sul palco, ma di certo saranno a Sanremo per sostenere il presentatore e direttore artistico del Festival. L’altra ipotesi è che Stefano possa chiamare anche le sue storiche ex: Belen Rodriguez ed Emma Marrone. Con entrambe è rimasto in buoni rapporti e la loro presenza al Festival potrebbe destare grande interesse.

Resta da sciogliere il nodo legato ai co-conduttori che sono, almeno per ora, un mistero. “Sto iniziando a pedalare – aveva svelato il conduttore poco dopo il passaggio di testimone con Carlo Conti -, questa è la fase più interessante, quella dello studio: ho comprato tutte le enciclopedie in cui si parla del Festival di Sanremo, in questi 76 anni c’è stato proprio uno spaccato dell’Italia. Per scrivere una nuova pagine come ho intenzione di fare bisogna conoscere tutte le precedenti”,.

“L’emozione mi ha preso anche in maniera un po’ inaspettata – aveva aggiunto, parlando del momento capace di cambiare la sua carriera -, sono entrato all’Ariston in maniera rocambolesca e quando Carlo si è avvicinato con il suo sguardo quasi paterno, e con intorno l’affetto dell’Ariston, mi ha preso un po’ alla sprovvista. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare la Rai ma soprattutto Carlo, questo gesto di generosità lo porterò sempre nel cuore: parla molto del professionista che è, ma soprattutto della persona”.