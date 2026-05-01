Stefano De Martino di nuovo vittima dei vandali: gli inquietanti graffi sulla fiancata dell’auto

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino vive un momento d’oro, ma qualche piccola sfortuna non manca. Il conduttore Rai, che si prepara al prossimo Festival di Sanremo, è stato protagonista di una spiacevole disavventura. Al ritorno da un appuntamento, ha trovato la propria auto ricoperta di incomprensibili graffi. Non è la prima volta che la vettura finisce vittima di attenzioni, più o meno piacevoli, da parte di fan e malintenzionati.

L’auto di Stefano De Martino vandalizzata

A raccontare l’ultima disavventura di Stefano De Martino è il settimanale Nuovo, che ha mostrato in copertina l’auto vandalizzata del conduttore. Di ritorno al parcheggio dopo un appuntamento, il conduttore “sulla portiera ha trovato un messaggio graffiante” ironizza l’autore dell’articolo, mostrando il veicolo del volto Rai completamente ricoperto di graffi. Qualcuno ci ha inciso una lunga serie, confusa e indecifrabile, di lettere, simboli e disegni. Cosa significhino non si sa, di certo però è roba che lascia il segno – di cui dovrà occuparsi il carrozziere.

Il precedente e il furto dell’orologio

Non è la prima volta, ahilui, che Stefano De Martino si ritrova a dover far i conti con i vandali della strada. Già 5 anni fa, nel 2021, si era ritrovato lo specchietto dell’auto divelto e gettato a terra. L’occasione, tuttavia, era particolare e, probabilmente, si trattò di un incidente più che di un gesto di stizza nei confronti del noto conduttore. Quella sera, infatti, Milano era invasa dai tifosi che celebravano la vittoria dello scudetto dell’Inter. “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti” scherzò all’epoca De Martino.

Ben più grave fu quanto accaduto circa un anno fa, e ancora una volta l’auto è la protagonista. Due individui in motorino si avvicinarono all’auto in corsa del conduttore, chiudendo lo specchietto con una spinta. Quando De Martino tirò fuori il braccio dal finestrino per rimettere a posto lo specchietto, i malviventi cercarono di sottrargli il lussuoso orologio che aveva al polso. Lui cercò di opporre resistenza ma, di fronte alle minacce di una pistola, si arrese.

A volte succedono anche cose buone

A questo punto è chiaro che a Stefano De Martino converrebbe cambiare automobile. La sua piccola Smart nera è conosciuta da tutti, seppur il suo essere così riconoscibile non porti soltanto cose brutte. Appena qualche settimana prima dell’atto di vandalismo, l’auto del ballerino presentatore era stata oggetto di un piccolo gesto di tenerezza da parte di due simpatiche fan.

De Martino, così come raccontato da lui stesso sui social, trovò un piccolo bigliettino nascosto sotto il tergicristallo. “Se sei Stefano apri e leggi, se non sei tu leggi comunque e fatti una ristata. – c’era scritto – Non sappiamo se sia davvero tu, ma nel caso ci somigli molto. Abbiamo assistito alle tue manovre con la smart”. Infine, Giulia e Bea, questo il nome delle ironiche ammiratrici, auguravano una “buona giornata” al proprio idolo non così abile al volante.

Un episodio divertente e affettuoso, ma la morale resta la stessa: Stefano, cambia l’auto e, soprattutto, inizia a parcheggiarla al sicuro e lontana da occhi (e mani) indiscreti.