Gerry Scotti a Sanremo con Stefano De Martino: “Un bellissimo colpo”

Ansa Stefano De Martino e Gerry Scotti

Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano sul calendario, ma in Rai la macchina organizzativa è già partita. E le indiscrezioni, ovviamente, hanno preso il via insieme alle prime riunioni di lavoro. Tra le ultime arrivate, una che farebbe davvero rumore: la possibile partecipazione di Gerry Scotti accanto a Stefano De Martino, già confermato come conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Sarebbe la prima volta, e a parlarne è stato direttamente Scotti.

Gerry Scotti a Sanremo, l’ipotesi

Tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, la sfida quotidiana dell’Auditel va avanti da mesi. Da una parte La Ruota della Fortuna, dall’altra Affari Tuoi: due colossi che si rincorrono ogni sera nella fascia più ambita del palinsesto, con risultati spesso al fotofinish. Eppure, fuori dallo studio, tra i due ci sarebbero ottimi rapporti. L’idea di portare Gerry sul palco di Sanremo è circolata in alcune conversazioni private, anche se per ora – assicura lo stesso conduttore – si tratta solo di una suggestione amichevole. “Io al Festival in coppia con Stefano? Ce lo siamo detto almeno un paio di volte come battuta. Per il momento, è solo una battuta”, ha messo in chiaro Scotti durante l’intervista a Chi.

Ma il punto interessante è che la “battuta” potrebbe trovare un suo perché. Lo riconosce lui stesso, valutando con onestà l’impatto che un’apparizione del genere avrebbe sul pubblico italiano. “Devo ammettere che per la platea che ci vede sempre uno contro l’altro sarebbe davvero un bellissimo colpo. Tutti parlerebbero di ‘pace televisiva’”, ha ammesso.

Sul piano aziendale, l’ipotesi non sarebbe nemmeno così impraticabile: Scotti ha già partecipato al Festival in quota Mediaset, quindi un nuovo passaggio all’Ariston non sarebbe un tabù assoluto. Anche se lui, da bravo “gentleman” televisivo, immagina già come De Martino potrebbe formulargli l’invito: con leggerezza, alla napoletana. “Secondo me, Stefano me lo proporrebbe in maniera leggera, tipo: ‘Vieniti a bere un gin tonic a Sanremo da me'”, ha scherzato.

A questo punto, però, l’ipotesi che Scotti mette davvero sul tavolo non è quella della co-conduzione vera e propria. La sua proposta è molto più “soft”, una comparsata d’autore. “Mi vedrei seduto in prima fila ad assistere allo spettacolo e poi salirei sul palco a fare due chiacchiere e un saluto. Penso che in questi termini non farebbe male a nessuno”.

Sanremo 2027, a che punto siamo

La macchina di Sanremo 2027 va avanti a ritmo serrato. A confermarlo è stato qualche giorno fa il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, che ha spiegato come il lavoro stia procedendo passo dopo passo. La prima fase è quella più tecnica, in cui viene definito il regolamento e ci si dedica all’organizzazione della parte burocratica. Solo dopo si passerà alla scelta degli artisti, alle co-conduzioni e a tutto ciò che riguarda il cuore “spettacolare” del Festival.

Quanto a Stefano De Martino, da Viale Mazzini si conferma la fiducia totale. Alla sua prima edizione da direttore artistico oltre che da conduttore, è oggi tra i volti più giovani di sempre a ricoprire entrambi i ruoli all’Ariston. Una scommessa importante, sostenuta dal grandissimo successo che ha ottenuto negli ultimi anni: prima il boom di Stasera tutto è possibile, poi la corsa vincente di Affari Tuoi. E chissà che, tra una decisione sanremese e l’altra, non spunti davvero il nome del rivale di sempre.