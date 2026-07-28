Gerry Scotti in vacanza a Ibiza, il video su TikTok è virale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Nonostante sia in onda tutti i giorni con La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non ha voluto rinunciare ad un po’ di sano relax estivo. Per questo il conduttore si è concesso una piccola vacanza a Ibiza. Il suo arrivo sull’isola spagnola non è passato inosservato e il video in cui il conduttore è in aeroporto è diventato virale.

Gerry Scotti in vacanza a Ibiza

Mediaset ha deciso di non imporre uno stop alla Ruota della Fortuna con l’arrivo dell’estate. Diversamente dal suo avversario Stefano de Martino, al timone di Affari Tuoi, Gerry Scotti ha accettato di restare in onda per tutta l’estate. Un vero e proprio tour de force per il presentatore e per la collega Samira Lui.

Entrambi però, per fortuna, hanno imparato a ritagliarsi qualche momento di relax fra una registrazione e l’altra dello show di Canale 5. E proprio in una pausa dalle registrazioni Gerry Scotti ha deciso di volare a Ibiza per concedersi un po’ di riposo, fra beach club e spiagge favolose.

A documentare il viaggio del presentatore un utente di Tik Tok che ha pubblicato un video in cui Gerry Scotti appare all’aeroporto, circondato da una folla di fan.

“Quando ci sono 16 ore di ritardo, ma all’aeroporto di Ibiza incontri Gerry Scotti”, recita il testo che accompagna il video. L’incontro con Gerry Scotti avrebbe dunque trasformato un momento di tensione, segnato da un’attesa infinita all’aeroporto, in pura gioia.

Il conduttore d’altronde è amatissimo per il suo pubblico che ormai da anni l’ha soprannominato Zio Gerry. Scotti è in onda tutti i giorni con La Ruota della Fortuna ed è diventato per moltissimi italiani “uno dei famiglia”.

La vacanza epica di Gerry Scotti a Ibiza: “8 amici e villa con piscina”

Gerry Scotti ha un legame speciale con Ibiza, un’isola dove ha trascorso numerose vacanze. Qualche tempo fa il presentatore raccontò con grande ironia di un viaggio realizzato sull’isola spagnola nel 1982 insieme ad 8 amici. Un soggiorno organizzato in una villa con piscina per quindici giorni.

“Avevo 26 anni – aveva spiegato il presentatore –. Siamo arrivati con due macchine e due moto. Io avevo la Due Cavalli, quella di Baglioni. Siamo partiti a mezzanotte da Milano e siamo arrivati a Playa de Aro a mezzogiorno. Dodici ore filate, senza aria condizionata, con una macchina che di punta faceva ottanta all’ora. Oggi, quando dopo due ore al volante non ne posso più, ripenso a quel viaggio. La stanchezza non la sentivo proprio”.

Un viaggio epico che oggi è solo un ricordo, ma da allora Gerry Scotti non ha mai smesso di andare in vacanza a Ibiza. “Portare in casa le femmine era vietato – aveva rivelato -. La movida doveva ancora nascere. Si andava in discoreca entro la mezzanotte e si tornava al massimo alle due. Ma poi diciamoci la verità: se stavamo lì per un’ora e non cuccavamo niente, alla fine della prima consumazione tornavamo a casa a giocare a scopa. Eravamo ragazzini di periferia, non esattamente dei playboy”.