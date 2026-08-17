Aurora Ramazzotti attaccata dai fan: “Ti sei rifatta le labbra come tutte”. La risposta è da manuale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti

È un momento davvero speciale per Aurora Ramazzotti, protagonista di un’estate ricca di emozioni e grandi cambiamenti. Dopo aver pronunciato il fatidico “sì” con Goffredo Cerza, coronando una lunga storia d’amore già resa ancora più importante dalla nascita del loro bambino, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è pronta per una nuova sfida. Tra pochissimo, infatti, la vedremo sulla pista di Ballando con le Stelle, dove ha promesso di mettersi in gioco nonostante abbia ammesso di non essere proprio una ballerina provetta. Ma nel frattempo la giovane influencer deve vedersela, come al solito, con i commenti pungenti della rete che, ogni tanto, si divertono a mettere in dubbio la sua naturalezza. Proprio come accaduto recentemente, quando Aurora è stata accusata di essersi rifatta le labbra.

Aurora Ramazzotti risponde agli hater: ma quale filler, è solo trucco!

Sui social si sa, basta una foto, un dettaglio diverso dal solito e parte immediatamente il “caso”: questa volta al centro delle attenzioni è finita Aurora Ramazzotti, accusata da alcuni follower di aver ceduto al ritocchino. Il motivo? Le sue labbra, apparse decisamente più voluminose e definite e tanto è bastato perché sotto i suoi contenuti arrivassero domande e commenti piuttosto diretti: “Hai ceduto al filler alle labbra?”, “Ti sei rifatta la bocca troppo grossa!!! Come tutte” e ancora “Ti sei rifatta le labbra?”.

Aurora, però, invece di ignorare le insinuazioni ha deciso di rispondere a modo suo: prima ha raccolto alcuni dei messaggi ricevuti e li ha pubblicati in una storia Instagram, mostrando quanto velocemente un semplice cambiamento nel make-up possa trasformarsi, agli occhi degli utenti, nella prova di un presunto intervento estetico.

Poi è arrivata la dimostrazione pratica e, in un video, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti mostrato passo dopo passo il trucco segreto utilizzato per ottenere quell’effetto pump che aveva fatto insospettire tanti follower.

Niente misteriosi ritocchini, dunque, ma un procedimento beauty studiato per enfatizzare il volume naturale delle labbra. Aurora ha iniziato realizzando un contouring sui toni nude, utile a creare maggiore profondità intorno alla bocca; successivamente è passata alla matita nude, utilizzata per definire il contorno e rendere le labbra visivamente più piene, e infine è arrivata la maschera jelly, applicata per regalare alla bocca un aspetto più levigato, idratato e rimpolpato. Il risultato? Proprio quelle labbra effetto filler che avevano scatenato i commenti.

Con la sua risposta Aurora ha così chiuso la questione senza bisogno di lunghe spiegazioni o polemiche.

Aurora Ramazzotti pronta per l’avventura a Ballando con le Stelle

Se da una parte Aurora deve contrastare i commenti a volte inopportuni di alcuni follower, dall’altra è pronta a mettersi alla prova in una veste decisamente inedita. La conduttrice e content creator ha annunciato infatti la sua partecipazione a Ballando con le Stelle dove dovrà fare i conti proprio con una delle discipline in cui, almeno a suo dire, non brilla particolarmente: la danza. Sui social si è definita infatti, con l’ironia che la contraddistingue, “un po’ scoordinata”.

Eppure la voglia di provarci c’è tutta: Aurora ha raccontato di aver sempre seguito il programma e di essere affascinata dal mondo della danza, soprattutto per la disciplina che richiede. La musica, del resto, ha sempre fatto parte della sua vita con un papà come Eros Ramazzotti e una mamma come Michelle Hunziker, dunque era quasi inevitabile crescere tra spettacolo, palcoscenici e riflettori. Entrambi, assicura, saranno pronti a sostenerla in questa nuova avventura.

Per Aurora, però, esporsi significa inevitabilmente fare i conti anche con i giudizi: essere figlia di due personaggi famosissimi l’ha resa un volto conosciuto praticamente da sempre e l’arrivo dei social ha amplificato ulteriormente l’attenzione nei suoi confronti. Oggi il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni di follower e negli anni ha dovuto imparare a convivere con opinioni, critiche e interpretazioni spesso molto diverse della sua persona.

Un percorso che ha riguardato anche il rapporto con il proprio corpo: Aurora non ha mai nascosto quanto alcuni commenti possano averla ferita, spiegando che anche la terapia l’ha aiutata a trovare nuovi strumenti per affrontare il peso dello sguardo altrui.

Ma a cambiare davvero le sue priorità è stata senza dubbio la maternità. Da quando è diventata mamma, insieme a Goffredo Cerza, il suo modo di vivere la notorietà è cambiato e oggi la sua preoccupazione principale non è più convincere gli altri o inseguire l’immagine che il pubblico ha di lei, ma proteggere suo figlio.