Aurora Ramazzotti, il backstage delle nozze è esilarante: la battuta di papà Eros diventa virale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti e Gofffredo Cerza

A più di un mese dal matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti è tornata a far sognare i suoi follower mostrando qualcosa che finora era rimasto dietro le quinte. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram un video dedicato alle sue nozze, una raccolta di momenti che porta il pubblico direttamente nel backstage di uno dei matrimoni vip più chiacchierati dell’estate 2026.

Preparativi, emozioni, risate e momenti della festa: tutto raccontato con quella spontaneità che da sempre contraddistingue Aurora. Ma a conquistare i social è stata soprattutto una battuta di papà Eros, pronunciata quando si è trovato davanti la figlia vestita da sposa.

Aurora Ramazzotti. la battuta ironica di papà Eros

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno pronunciato il loro “sì” il 4 luglio 2026 nella cornice del Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in Sicilia, dopo il rito civile celebrato il giorno precedente nel municipio di Militello in Val di Catania. Una vera festa lunga tre giorni, con circa 200 invitati, amici e familiari arrivati per celebrare una coppia legata ormai da molti anni e diventata nel 2023 anche mamma e papà del piccolo Cesare.

A celebrare simbolicamente la loro unione è stata Sara Daniele, amica storica di Aurora e figlia di Pino Daniele, mentre Eros Ramazzotti ha avuto il compito più emozionante: accompagnare la sua primogenita all’altare.

Aurora, per l’occasione, ha scelto un abito Giorgio Armani Privé dalla silhouette essenziale ed elegante. Una creazione che nascondeva anche un particolare dal forte valore sentimentale: il vestito era infatti ispirato a quello indossato da Michelle Hunziker nel 1998 per sposare Eros Ramazzotti. Ma, ad un mese dalle nozze, a raccontare tutto questo e molto di più è stato il video del matrimonio pubblicato su Instagram da Aurora che ha deciso di aprire nuovamente l’album dei ricordi condividendo un video che mostra il lato più spontaneo di quella giornata.

Non soltanto le immagini perfette della cerimonia, dunque, ma quello che è accaduto prima e durante la festa ed è proprio in uno di questi momenti che entra in scena papà Eros. Il cantante infatti, vedendo Aurora pronta e vestita da sposa, ha esclamato ironicamente: “Ma chi è questa? La conosci?”, rivolgendosi apparentemente a qualcuno accanto a lui, probabilmente Michelle Hunziker.

Una battuta semplicissima che sui social non è passata inosservata e che racconta perfettamente il modo in cui la famiglia Ramazzotti-Hunziker riesce spesso a stemperare con l’ironia persino i momenti più carichi di emozione. Dietro quelle poche parole, infatti, è facile leggere anche lo stupore di un padre davanti alla propria bambina ormai adulta, pronta a sposarsi e a iniziare ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita.

Aurora Ramazzotti, la festa di nozze raccontata sui social

Nel video pubblicato da Aurora c’è un perfetto equilibrio tra momenti divertenti ed altri emozionanti fino alle lacrime: Eros che ha accompagnato la figlia all’altare, Michelle che le ha dedicato parole molto intense, ma anche gli sguardi tra i due genitori orgogliosi della loro bambina, pronti a condividerne la felicità. La presenza di entrambi ha inevitabilmente riportato alla memoria anche la loro storia d’amore, iniziata negli anni Novanta e terminata da tempo, ma trasformata negli anni in un rapporto familiare costruito soprattutto intorno all’amore per Aurora.

Vederli nuovamente insieme nel giorno delle nozze della figlia ha avuto quindi un significato particolare anche per il pubblico che ha seguito la loro famiglia per quasi trent’anni. Ma nel video pubblicato da Aurora trovano spazio anche alcuni momenti della festa, lontani dalla solennità della cerimonia e decisamente più scatenati: musica, balli, abbracci e risate restituiscono l’immagine di un matrimonio pensato non soltanto per essere elegante, ma soprattutto per divertirsi e condividere qualcosa con le persone più care.

E, a distanza di settimane, tra abiti da sogno, location siciliane e dichiarazioni romantiche, uno dei momenti che il pubblico sembra ricordare con maggiore simpatia resta proprio quello più semplice: un papà che guarda sua figlia vestita da sposa e, forse per nascondere un po’ di emozione, sceglie di affrontare il tutto con ironia.