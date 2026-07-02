Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, data, location, invitati e damigelle

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IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

È tra i matrimoni più attesi dell’estate, di certo il più atteso d’Italia, secondo forse soltanto alle non ancora ufficializzate nozze tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Dopo 10 anni di grande amore, e la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si preparano a diventare marito e moglie. La cerimonia è fissata a sabato 4 luglio 2026 e la festa non deluderà le aspettative che ruotano attorno alla figlia di due dei personaggi più noti della televisione nazionale. Dall’abito al tema della festa, tutti i dettagli.

La grande festa nel castello in Sicilia

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffedo Cerza hanno visitato oltre venti location in tutta Italia, infine la scelta è caduta sullo splendido Castello Xirumi Serravalle di Lentini, dimora cinquecentesca in provincia di Siracusa. Si tratta di una masseria del ‘500 circondata da un parco di agrumeti, con giardini arabi e mediterranei e giochi d’acqua. I festeggiamenti si alterneranno tra momenti all’aria aperta e occasioni elegantissime all’interno delle suggestive Sala dell’Uva e Sala del Grano.

E non si tratta di una singola giornata. I futuri sposi hanno scelto di festeggiare in grande, prenotando il castello con la formula del vip retreat per 3 giorni interi. Così come fanno gli americani, ci sarà la cena pre-nuziale e, dopo il giorno clou, anche un po’ di tempo per continuare a rilassarsi assieme e smaltire i postumi del party. Il tutto nella privacy assoluta garantita dal servizio di vigilanza attivo h24.

Gli invitati vip e i grandi assenti

È stata la stessa Aurora a svelare su Instagram l’invito spedito ai propri ospiti. Si tratta di una piccola rivista dal titolo SARÀ, piccolo riferimento alla canzone dedicatagli dal papà, ma anche – e soprattutto – al Cioè, la rivista per adolescenti in voga negli Anni ’90. La grafica è proprio quella.

“Volevo un invito che racchiudesse sì tutte le informazioni sui giorni dell’evento ma anche che rispecchiasse la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai oltre nove anni: il divertimento. – ha spiegato la sposa – Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo, oggi, è un regalo che faccio a me stessa ma anche a tutti quelli che lo riceveranno”.

A chi è arrivato il buffo giornaletto? A quanto pare, seppur la lista ufficiale degli invitati sia top secret, a parecchi vip. Diletta Leotta potrebbe essere presente ricambiando il reciproco scambio di inviti (Aurora e mamma Michelle Hunziker erano invitate al suo matrimonio con Loris Karius nel 2024). Immancabili l’ex gieffino Jonathan Kashanian e il cantante Fabio Rovazzi. Il grande assente potrebbe essere Tommaso Zorzi, che di Aurora fu il più grande amico, ma i rapporti negli ultimi anni si sono irrimediabilmente incrinati.

L’abito è ancora un segreto

Nessun dettaglio è trapelato sull’abito della sposa – il dettaglio più importante di tutti. Mentre è già noto che i vestiti delle damigelle sono firmati dall’atelier torinese Aerenica di Nicole Cavallo, con un disegno realizzato personalmente da Aurora. La damigella d’onore sarà Sara Daniele, amica storica della coppia, fu proprio loro a farli conoscere ai tempi della scuola. Dietro di lei, sfilaranno tenerissimi le sorelline e i fratellini della sposa.