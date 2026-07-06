Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, dove vanno in viaggio di nozze

Archiviato il lungo weekend di nozze, per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è tempo di pensare alla luna di miele che senza dubbio farà sognare i fan

IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Il lungo weekend di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è ormai archiviato. Una festa da favola in Sicilia, con tanti ospiti vip, lacrime e momenti indimenticabili. Ma ora, chiuse le celebrazioni, è tempo di pensare al futuro che inizierà con un viaggio di nozze.

Dopo che la coppia ha raccontato tutti i dettagli sull’organizzazione del matrimonio e lo svolgimento della cerimonia, sicuramente anche la luna di miele sarà documentata da foto e video social. Già prima della partenza, la curiosità dei loro fan sulla meta che la coppia ha scelto per la propria fuga d’amore è tanta.

Le mete del cuore

La meta che pare più probabile per il viaggio di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono le Maldive. È un luogo che amano, e nel quale hanno più volte trascorso le vacanze in cerca di pace e relax durante la loro relazione.

Potrebbero anche scegliere di concedersi qualche giorno in Messico, nella tenuta di Eros Ramazzotti, dove più volte hanno passato momenti indimenticabili. Oppure potrebbero volare alla volta del Kenya, dove sono i genitori di Goffredo a possedere una casa che li ha ospitati più volte.

E chissà che non decidano di fare una tappa a Londra, dove è nato il loro amore e dove è andata in scena la proposta di nozze. Aurora e Goffredo hanno sempre dimostrato di avere un legame affettivo molto forte con i luoghi che per loro sono stati importanti e non sarebbe strana la scelta di tornare in un posto che ha segnato la loro storia.

Luna di miele in una meta di tendenza

Tra le scelte probabili anche la Polinesia Francese, una delle mete di tendenza nel 2026, che potrebbe garantire la giusta dose di quiete dopo lo stress per i preparativi e le emozioni della festa.

Una delle destinazioni più amate dai novelli sposi è il Giappone, e anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza potrebbero averla scelta. Un itinerario tra Tokyo, Kyoto e qualche isola di Okinawa consentirebbe di alternare città, gastronomia, natura e mare.

E chissà che invece non scelgano la Costa Rica. Tra foreste tropicali, vulcani, surf, trekking e biodiversità potrebbe essere il giusto compromesso tra la passione per la natura e la vita attiva, la voglia di godersi il dolce far niente in riva al mare.

Riposo dopo le emozioni delle nozze

Dopo le forti emozioni del matrimonio, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avranno sicuramente bisogno di qualche momento di pace. “Le 72 ore più assurde della mia vita” ha definito l’influencer il weekend delle nozze.

Le celebrazioni sono iniziate con il rito civile in comune a Militello il 3 luglio, alla presenza di pochi intimi, seguito dalla cena pre-wedding. Il 4 luglio la cerimonia vera e propria: un sogno a occhi aperti nell’incantevole castello di Xirumi. Tra i momenti più commoventi, il discorso di Sole e Celeste Trussardi (sorelle della sposa) e le canzoni dedicate a Goffredo che Aurora ha pubblicato in un EP. Ultima tappa del lungo weekend, il brunch di domenica 5 luglio per salutare tutti gli ospiti.

Un evento che ha fatto sognare a occhi aperti e che merita di essere seguito da una luna di miele altrettanto favolosa.