Aurora Ramazzotti segue le orme di papà Eros: il regalo più dolce per Goffredo nel giorno del matrimonio

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Trent’anni fa Eros Ramazzotti scriveva Aurora per la figlia appena nata, regalandole una canzone che sarebbe diventata parte della sua identità. Il 4 luglio, nel giorno delle sue nozze con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha scelto di fare lo stesso gesto per quello che è di fatto diventato suo marito.

La figlia di Eros e Michelle ha però voluto andare oltre non regalando a Goffredo una sola canzone, ma un intero EP: Un giorno di festa, pensato e scritto per raccontare i primi dieci anni di storia con l’uomo con cui ha scelto di passare la vita.

Aurora Ramazzotti regala a Goffredo canzoni d’amore

C’è chi per un matrimonio sceglie di regalare un gioiello, chi un viaggio: Aurora Ramazzotti, che per il suo giorno ha preso decisioni tutt’altro che canoniche, ha invece preferito aprire il suo cuore e mettere in musica tutto quello che in dieci anni non aveva mai detto ad alta voce.

La figlia di Eros e Michelle ha pubblicato Un giorno di festa, dedicandolo proprio al suo Goffredo. Il regalo è arrivato a mezzanotte del 4 luglio, proprio nel giorno del matrimonio: il primo EP di Aurora, presentato agli invitati con un’esibizione live durante la cerimonia.

Lei stessa lo ha raccontato come “il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme“, nato non tanto dalla voglia di fare musica, ma dal bisogno di dare forma a qualcosa che esisteva già dentro di lei: appunti, notti insonni, paure e amore, messi in fila canzone dopo canzone fino a diventare un EP di 5 canzoni.

Le tracce raccontano la lontananza dei primi tempi, le notti in cui ci si perde e ci si ritrova, la routine che a volte spaventa, fino alla rivoluzione portata dall’arrivo del piccolo Cesare.

C’è persino spazio per Infinito di Raf, un pezzo che lei e Goffredo hanno sempre sentito come loro: una promessa musicale fatta ben prima del matrimonio e ora trasformata in dono di nozze.

Un weekend siciliano da custodire per sempre

L’EP, in fondo, è stato solo il punto più alto di una cerimonia che di suo aveva già tutto per restare impressa nella mente. Nonostante i riflettori puntati addosso, quello di Aurora e Goffredo è rimasto un matrimonio ricco di piccoli dettagli e affetto in famiglia.

Il sole di Sicilia, il Castello Xirumi, gli sguardi di chi si conosce da una vita intera e la voglia di celebrare un amore che sembra inarrivabile.

Daniele & Marilia

E poi l’emozione mentre Eros accompagnava Aurora all’altare e mentre Michelle leggeva una lettera scritta col cuore in mano. A unire simbolicamente le due famiglie c’è stata Sara Daniele, l’amica di sempre, che anni fa aveva fatto incrociare per la prima volta gli sguardi di Aurora e Goffredo, scelta per celebrare il loro sì.

Un’emozione che, in fondo, era già nell’aria da qualche giorno: sul palco dell’Allianz Stadium di Torino, poco prima delle nozze, Eros e Aurora avevano cantato a sorpresa insieme L’Aurora, il brano scritto per lei trent’anni fa. Come se il cerchio si fosse già chiuso in anticipo, proprio nella settimana in cui la bambina di quella canzone è poi diventata moglie.